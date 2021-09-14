Gözler gerçeğin de aynası olabilir

TRT Haber 14 Eylül 2021 Salı 13:43 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 13:44

Gözlerin gerçeğin de aynası olduğu kanıtlandı.

Yapay zeka, gerçek ile ayırt edilemeyen yüz tasarlarken bir tek gözleri gerçeğine uygun tasarlayamadı.

Bilim insanları, deepfake'lerin tuhaf dünyasında gerçekte var olmayan yine de esrarengiz bir şekilde gerçek gibi görünen insanların bilgisayar tarafından oluşturulmuş yüzlerini inceledi.

Araştırmacılar, baktığımız yüzlerin, yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan hayallerin aksine, gerçek insanlar olup olmadığını tespit etmemize yardımcı olabilecek bir teknik geliştirdi.

New York Eyalet Üniversitesi'nden baş yazar ve bilgisayar bilimcisi Hui Guo tarafından yönetilen yeni çalışmada, gerçeğin sırrının gözlerde saklı olduğu belirlendi.

[Gerçek yüz ve göz bebeklerinin (solda) yapay olanlarla (sağda) karşılaştırmasını içeren göz anatomisinin bir dökümü ]

Gerçek yüzlerle karşılaştırıldığında, Al tarafından oluşturulan yüzlerin göz bölgelerinde gözle görülür tutarsızlıklar gözlemlendi.

Geometrik şekillerde yanılsama yaşayan yapay zekanın göz yuvuvarlağını da tam olarak tasarlayamadığı görüldü.