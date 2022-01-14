''Grizu-263A'' uzaydaki görevine başladı

AA 14 Ocak 2022 Cuma 10:34 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 10:34

Çelik üreticisi Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre (km) uzağa gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 3 saat sonra yörüngesine girdi.

Yaklaşık 4 yıl boyunca alçak dünya yörüngesindeki görevini sürdürecek uydudan ilk sinyalin de ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Gelecekte takım uydu projelerine deneysel ve eğitsel alt yapı sağlayacak olan Grizu-263A, ismini Kozlu'da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılma anı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile eş zamanlı olarak takip edildi.



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Protokolü üyeleri, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin ilk cep uydusunun başarısı kutlandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, şunları kaydetti:

"Erdemir olarak, eğitim, kültür ve sanat alanında gençlerimize yarattığımız fırsatların bugün böyle bir başarıya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor, ülkemize sağladığımız katkıdan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bilimi kendine rehber edinen, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan ve inanan gençlerden ümitliyiz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu-263 Takımının başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Savaş Erdem'e, başından beri takıma desteğini esirgemeyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Çufalı ve Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi olmak üzere üniversitenin tüm birimlerine, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara Erdemir adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye'nin ilk cep uydusunu üreten ekipte Takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.