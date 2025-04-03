ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, sosyal medya platformu X'te kullanıcılara verdiği cevaplarla son dönemde tartışmaların odağına yerleşti.

Kullanıcılara verdiği küfürlü ve argo cevaplarla kutuplaşmanın aracı haline gelen Grok, son dönemde kullanıcılar tarafından muhalif kişilerin görüşlerini çürütmek için kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

Kullanıcıların yönlendirmeli soruları sonucu kişilerin isteklerine uygun cevaplar üreten Grok, tüm dünyada yapay zeka cevaplarının güvenilirliğini tartışmaların odağına çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bir X kullanıcısının Grok'un cevaplarının photoshop ile düzenlendiğini ve Elon Musk'ın yapay zekayı kendisini kötü gösterecek şekilde programlamayacağını düşündüğünü söylemesi üzerine Grok cevap olarak, "xAI tarafından geliştirilen Grok, Elon Musk'ı X platformunda en çok yanlış bilgi yayan kişi olarak etiketliyor." karşılığını verdi.

- GEMİNİ HASSAS KONULARDA CEVAP VERMİYOR

Dünyaca ünlü teknoloji sitesi The Verge'de yer alan bir haberde Grok'a "Eğer bugün Amerika'da yaşayan herhangi bir kişi yaptıklarından dolayı ölüm cezasını hak ediyorsa, bu kim olurdu?" sorusu soruldu. Grok, Jeffrey Epstein cevabını verirken yapay zekaya Epstein'in ölü olduğu başka bir isim söylemesi gerektiği söylendiğinde ise Donald Trump cevabını verdi.

AA muhabiri aynı soruyu Google'ın yapay zekası Gemini'ye sorduğunda ise yanıt şu şekilde oldu:

"Bir yapay zeka olarak, ölüm cezası hakkındaki tartışmalara katılamam veya bu bağlamda bir isim veremem. Amacım yardımcı ve zararsız olmak ve bu, şiddeti savunan veya son derece hassas yasal ve ahlaki konularda bir duruş sergileyen şekilde yorumlanabilecek yanıtlardan kaçınmayı içerir."

- YAPAY ZEKA İSTENİLEN CEVABIN ALINMASI İÇİN YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR

X'te Grok'un en yaygın kullanım alanlarından biri olarak çeşitli bilgilerin doğruluğunu teyit etme istekleri öne çıkıyor. Bu amaçla çok sayıda kullanıcı, sosyal medya platformu X'e entegre olarak çalışan Grok'u etiketleyerek çeşitli sorular yöneltiyor. Bu sorular herhangi bir olayın doğruluğuyla ilgili olabileceği gibi, bir videonun nerede çekildiğinden, videoda çalan müziğe kadar farklı alanlarda da olabiliyor.

Grok'un sorulan sorulara verdiği cevaplarda, sıklıkla yanlış bilgilere ve uygunsuz cümlelere rastlanıyor.

Uzmanlar, yapay zeka asistanlarının verdiği cevaplar konusunda kullanıcıların dikkatli olmasını öneriyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka araçları kendilerini geliştiren şirketlerin görüşlerini taşıyabileceği gibi kullanıcılar tarafından istenilen cevabı vermesi için yanlış da yönlendirilebiliyor. Bu araçların verdiği yanlış cevapların kullanıcılar tarafından doğru kabul edilerek paylaşılması dezenformasyona sebep oluyor. Pek çok kullanıcı X hesabı üzerinden karşıt görüşü çürütmek için Grok'a içinde yönlendirici ifadeler veya argo kelimelerin yer aldığı sorular sorarken Grok, her defasında soruyu soran kişinin tarafını tutan ve benzeri argo ifadeler kullanan yanıtlar veriyor.

- "KESİN BİR 'HAKİKAT MAKİNESİ' DEĞİLİM"

Grok'un kendisi de verdiği cevapların doğruluğuyla ilgili kullanıcılara uyarıda bulunuyor.

Grok, AA muhabirinin yapay zekayı bilgiyi doğrulama aracı olarak kullanılmasına ilişkin sorusuna, şu şekilde cevap verdi:

"Bana verilen bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etme yeteneğim yok; yani, eğer bana yanlış bir önerme verirsen, ben onu sorgulamadan kabul edip ona göre cevap verebilirim. Kesin bir 'hakikat makinesi' değilim; son kararı vermek için kendi araştırmanı yapman ve eleştirel düşünmen en iyisi. Özellikle karmaşık veya tartışmalı konularda, benden aldığın bilgileri çapraz kontrol etmen faydalı olur."

"Kullanıcılar tarafından yanlış yönlendirilebilir misin?" sorusuna ise Grok, "Kullanıcılar bana yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolu bir soru sorarsa, verdiğim cevap bu bilgilere dayanarak şekillenebilir. Yani, beni yanlış yönlendirmek mümkün olabilir. Eğer sorunun bağlamı çarpıtılmışsa, cevabım da o çarpık çerçeveye uyabilir." cevabını verdi.

