Gsma, Huawei'nin Mwc 2019'a alınmayacağı iddialarını reddetti

Huawei'nin son zamanlarda başı beladan (daha doğrusu yasaklardan) kurtulmuyor. Reuters Haber Ajansı da yakın zaman önce GSMA'nın Huawei'ye MWC için yasak uygulayacağını belirtmişti. GSMA ise buna cevap vererek Reuters'ın söylediği şeyin doğru olmadığını ve Huawei'ye karşı herhangi bir engelleme yapılmayacağını söyledi.

GSMA grubu, Reuters'ın raporunun gerçek bilgiler içermediğini ve ciddi derecede yanlış olduğunu belirtirken hiçbir tedarikçiyi yasaklama haklarının olmadığını ekledi. GSMA ayrıca Reuters'tan yanlış içeriklerini düzeltmelerini istedi.

Bu açıklamalardan sonra yönetim kurulu toplantılarının her yıl sektördeki güncel konuları görüşmek üzere yapılacağı belirten GSMA, bu seneki toplantılarda 5G'nin büyük yer kaplayacağını söyledi. Huawei'nin de 5G konusunda dünya liderlerinden biri olduğu düşünülünce, GSMA'nın açıklamasının tam zamanında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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