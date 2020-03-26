GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ile ilgili heyecanlandıran gelişme!

26 Mart 2020 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:49

Tüm dünya tarafından oynanan video oyunu serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) merakla beklenen 6. serisi için geri sayım başladı. Teknodiot adlı teknoloji sitesinin haberine göre; GTA 6 web sitesi 23 Mart’ta güncellendi. Bu güncelleme sonrası oyunseverler GTA 6'nın çıkıp çıkmadığını merak etmeye başladı. Arama motorlarında GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak sorularının yanıtını arıyor. GTA 6 çıktı mı? İşte oyuncuların merak ettiği detaylar...

GTA hayranları, çok uzun bir zamandır GTA 6’nın piyasaya çıkmasını bekliyor. Serideki son oyun olan GTA 5’in raflardaki yerini almasından bu yana tam yedi sene geçti.

GTA'nın yayıncılarından bir tanesi olan Take-Two Interactive, "www.gtavi.com" isimli internet sitesinin alan adına sahip. Kullanıcılar, geçtiğimiz dönemlerde bu internet sitesine eriştikleri zaman Rockstar Games'in orijinal internet sitesine yönlendiriliyorlardı. Ancak artık böyle durum söz konusu değil. webtekno'da yer alan bilgiye göre; 23 Mart'ta yapılan bir güncelleme, bu internet sitesinin hem yönlendirmesini kaldırdı hem de siteye erişimi tamamen kapattı.

GTA 6 için alınan ve girildiğinde Rockstar Games'e yönlendirme yapan internet sitesi, 23 Mart'ta güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından web sitenin Rockstar Games'e yönlendirme yapmaması ve erişimi tamamen kapatması, oyunseverleri heyecanlandırdı. GTA6 web sitesinin 23 Mart 2020’de bir güncelleme alması, oyunun yakın zamanda piyasaya sürüleceğini gösteriyor fakat oyunun ne zaman tanıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi henüz yok.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce GTA'nın yapımcısı Rockstar Games'in birçok oyununa dair sızıntıya ev sahipliği yapan sitede GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. 4Chan'de paylaşım yapan bir kullanıcı, Rockstar Games'in logosunu ekleyerek GTA 6 25 Mart tarihinde duyurulacağını açıklamıştı.