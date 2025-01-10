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Bilim-Teknoloji

Güçlü Roketler Zorlu Görevler için TEKNOFEST'te Yarışıyor

Türkiye'nin havacılık ve savunma endüstrisi için geleceğin lider gençlerini hazırlayan TEKNOFEST Roket Yarışmasına başvurular başladı. ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen ve dünyanın sayılı roket yarışmaları arasında yer alan TEKNOFEST Roket Yarışması bilim, teknoloji, fen, matematik ve mühendislik alanlarında iddialı gençlere benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

10 Ocak 2025 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Güçlü Roketler Zorlu Görevler için TEKNOFEST'te Yarışıyor
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Farklı alanlardaki bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Ayrıca, başarıyla uçuşunu gerçekleştiren diğer takımların tecrübelerinden de faydalanan ekipleri farklı tasarım örneklerini inceleyebilecekleri dostça bir rekabete teşvik ediyor. Üstelik gençlerin kendi tasarladıkları roketleri üretip uçurması onlar için geleceklerindeki kariyer seçimlerine yönelik olarak büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

TEKNOFEST'in her yıl heyecanla beklenen yarışmalarından biri olan Roket yarışması bu yıl A ve B grubu olmak üzere 9 kategoride düzenleniyor. A grubunda Lise Kategorisi asgari 4000 feet irtifada düzenleniyor ve yalnızca lise öğrencileri katılabiliyor. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunların katılabildiği Orta İrtifa Kategorisi asgari 8000 feet irtifada düzenleniyor. Asgari 15000 feet irtifada gerçekleştirilen Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev Kategorilerine ise ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar başvuruda bulunabiliyor. A grubu kapsamına bu yıl eklenen iki yeni kategoriden biri 8000 feet irtifada olacak olan Uluslararası Kategori ve yine 8000 feet irtifada düzenlenecek Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisi oluyor. B Grubunda; Roket Kontrol Bölümü Geliştirilmesi, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi ve Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi kategorilerine de ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor.

Roket Yarışmasında Toplam 5 Milyon TL'nin üzerinde büyük ödül...

Finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteğinin de sağlandığı yarışmada Lise Kategorisinde toplam 420 bin TL, Orta İrtifa Kategorisinde toplam 480 bin TL, Yüksek İrtifa Kategorisinde 540 bin TL, Uluslararası Kategoride 15.000 USD, Zorlu Görev Kategorisinde 750 bin TL ve Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisinde ise 750 bin TL ödül veriliyor.

Roket Kontrol Bölümü Geliştirilmesi Kategorisinde toplam 510 bin TL, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme Kategorisinde toplam 810 bin TL ve Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi Kategorisinde ise toplam 1 milyon 110 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya başvurular 20 Şubat'a kadar www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabilecek.

  • TEKNOFEST Roket Yarışması
  • Gençlerin Geleceği
  • ROKETSAN

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