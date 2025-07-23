Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli üretim vizyonuyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Kara, hava, deniz ve uzay alanlarında geliştirilen sistemlerle dışa bağımlılık azalırken, Türk mühendisliğinin gücü sahada kendini göstermeye başladı. Son olarak IDEF 2025'te tanıtılan Roketsan ürünü TAYFUN BLOK-4 dünyada geniş yankı uyandırdı.

Son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, yerli ve milli projeleriyle küresel arenada adından söz ettiriyor. İHA, SİHA, zırhlı araçlar, füze sistemleri, radar teknolojileri ve elektronik harp alanlarında geliştirilen yerli çözümler, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırıyor.

Savunma sanayiindeki bu stratejik dönüşüm, hem ekonomik hem de askeri bağımsızlık açısından kritik bir rol oynuyor.

Yerli üretimle güçlenen Türkiye, artık sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldi.

ROKETSAN'DAN GÖK VATAN'A YENİ DESTEK

Son olarak İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştirilen savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği IDEF 2025'te TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze tanıtıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak" diye konuştu.

DÜNYADAN TAYFUN'A YAKIN MARKAJ

TAYFUN BLOK-4'ün tanıtılması dünya basınında geniş yer buldu.

Polonya merkezli Avrupa savunma haberleri sitesi Defence Industry Europe, "Türkiye, savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştı" ifadelerini kullandı.

Hindistan merkezli News18.com, "Türkiye hipersonik balistik füze çağına girdi: TAYFUN BLOK-4 tanıtıldı" başlığıyla gelişmeleri okuyucularıyla buluşturdu.

TAYFUN KOMŞUYU KARIŞTIRDI

Yunanistan savunma sitesi Geo Strategika, "Türkler yeni uzun menzilli hipersonik balistik füzelerinin siyah örtüsünü kaldırdı, Peki Yunanistan ne yapıyor?" başlığını kullandı.

Yunanistan merkezli SLPress, "Türkiye yeni gelişmiş füzelerini sergiledi" başlığı atarken "Roketsan için tarihi gün: Türkiye Roketsan tarafından geliştirilen yeni gelişmiş silah sistemlerini sergileyerek teknolojik özgüvenini ve stratejik hedeflerini gözler önüne serdi" yorumunu yaptı.

Yunanistan merkezli Newsbreak.gr, "Türkiye ilk uzun menzilli hipersonik füzesini tanıttı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Ethnos'taki analiz haberinde "Türk savunma sanayi, ulusal uyanışın ve küresel tanınırlığın merkezinde" ifadelerine yer verildi.