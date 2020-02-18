Güneş enerjili İHA ilk uçuşunu yaptı

star.com.tr 18 Şubat 2020 Salı12:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:05

Havacılık ve savunma sanayisinde etkinlik gösteren dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ingiliz şirketi BAE Systems tarafından geliştirilen güneş enerjili İHA ilk uçuşunu tamamladı.

Şirket yaptığı açıklamada , "Denemeler, PHASA-35 sisteminin ilk tam entegre uçuş testi oldu." denildi.

Kalıcı Yüksek İrtifa Güneş Uçağı (PHASA-35) BAE Systems ve Prismatic Ltd tarafından iki yıl içinde inşa edildi.

İngiltere Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) ve Avustralya Savunma Bilim ve Teknoloji Grubu (DSTG) tarafından desteklenen uçuş denemeleri, Güney Avustralya'daki Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri (RAAF) Woomera Test Serisinde gerçekleştirildi.

BİR YIL BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR

Stratosferde insansız çalışmak üzere tasarlanan PHASA-35, orman yangını tespiti ve deniz gözetimi yapabilir. Uçağın kanat açıklığı 35 metredir ve bir yıl boyunca havada kalma potansiyeline sahiptir.

Yüksek İrtifa Uzun Dayanıklılık (HALE) aracı olarak geliştirilen İHA, gün boyunca Güneş ve gece boyunca pillerle çalışır. Uzun ömürlü pil ve güneş enerjisi teknolojisi, uçağın Dünya atmosferinin üst bölgeleri olan stratosferde çalışan bir yıla kadar uçuşunu sürdürmesine izin verebilir.

İnsansız Hava Aracı, 5G dahil olmak üzere iletişim ağlarının dağıtımında kullanılmasının yanı sıra, afet yardımı ve sınır koruması gibi diğer hizmetlerin de uydu maliyetinin küçük bir kısmıyla sunulma potansiyeline sahiptir.

Uçağın, uçuş denemeleri programının tamamlanmasından sonraki 12 ay içinde operasyonel hale gelmesi planlanıyor.

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