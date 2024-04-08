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Bilim-Teknoloji

Güney Kore ikinci casus uydusunu fırlattı

Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen 'Falcon 9' adlı roketin taşıdığı ikinci casus uydusunun başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Güney Kore ikinci casus uydusunu fırlattı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, ülkenin ikinci casus uydusunun fırlatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılan uydunun, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye girdiği belirtildi.

Açıklamada, uydunun fırlatmadan yaklaşık 2 saat 40 dakika sonra da yer istasyonuyla iletişim kurduğu ifade edildi.

Savunma Bakanı Shin Won-sik de yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore'nin de ikinci casus uydusunu bu ay içinde fırlatabileceğini kaydetti.

Güney Kore, 1 Aralık 2023'te merkezi ABD'de bulunan uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlatmıştı.

Güney Kore, 2025'e kadar uzaya dört tane daha casus uydu göndermeyi planlıyor.

Kuzey Kore'nin 21 Kasım 2023'te Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmasının ardından lider Kim Jong-un bu yıl 3 casus uydu daha fırlatacaklarını duyurmuştu.

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