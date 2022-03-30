Güney Kore'de ilk oldu! Başarıyla test edildi

Yonhap haber ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, roketin başkent Seul'un 150 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesindeki tesisten fırlatıldığı bildirildi.

Katı yakıtlı roketlerin diğer roketlere kıyasla daha basit bir yapıya sahip olduğu belirtilen açıklamada, üretiminin daha az maliyetli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilk katı yakıtlı uzay roketinin başarıyla test edildiği, Güney Kore'nin yakında katı yakıtlı uzay roketiyle yörüngeye casus uydu göndereceği bilgisi paylaşıldı.