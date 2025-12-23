İSTANBUL 13°C / 7°C
Bilim-Teknoloji

Güney Kore'nin ilk özel uzay roketi hedefe ulaşamadı

Güney Kore'de özel sektörün geliştirdiği ilk ticari uzay roketinin fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

IHA23 Aralık 2025 Salı 09:47 - Güncelleme:
Güney Kore'nin ilk özel uzay roketi hedefe ulaşamadı
Güney Kore'nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano'nun Brezilya'da gerçekleştirilen fırlatma girişimi, roketin kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak ederek düşmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Güney Kore'nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano'nun fırlatma girişimi başarısız oldu. Roketin geliştiricisi Güney Kore merkezli Innospace firmasından yapılan açıklamada, farklı müşterilere ait 5 uyduyu taşıyan Hanbit-Nano'nun saat 22.13'te Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi. Yaşanan olağan dışı durum nedeniyle kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak eden roketin, belirlenen güvenli bölge içine düştüğü aktarıldı. Başarısız fırlatma girişimi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği vurgulandı. Fırlatma sırasında yapılan canlı yayında kalkıştan kısa bir süre sonra roketten alevlerin yükseldiği ve yayının sona erdiği görüldü.

3 kez ertelenmişti

Fırlatılışı 22 Kasım'dan bu yana 3 kez ertelenen Hanbit-Nano'nun başarısı, Güney Kore'nin özel uzay taşımacılığı sektörü açısından kritik önem taşıyordu. Hanbit-Nano'nun 5 uyduyu 300 kilometrelik alçak yörüngeye konuşlandırabilmesi halinde, Innospace'in yörüngeye ticari uydu yerleştiren ilk özel Güney Koreli şirket unvanını alması bekleniyordu.

