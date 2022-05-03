Güvenlik güçlerinin gücüne güç katacak! HAVELSAN böyle paylaştı: İyi Bayramlar Türkiye

Savunma ve bilgi teknolojileri alanında dünya markası olmak için başarıyla ilerleyen HAVELSAN, İnsansız Kara Aracı BARKAN İKA ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Çok daha fazla özelliğiyle Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katacak olan BARKAN İKA hakkındaki paylaşımdan HAVELSAN, "Otonom sürüş ve takip, 7.62 mm silah sistemi, Bomba imha (Robotik Kol), GPS bağımsız çalışma ve ve çok daha fazla özelliğiyle güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaya geliyor. İyi bayramlar Türkiye." bilgilerine yer verdi.

İşte HAVELSAN'nın paylaştığı o video;

BARKAN İKA "AKLINI KONUŞTURACAK"



Geçtiğimiz yıl daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söylemişti.

Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, "Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.