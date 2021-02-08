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Bilim-Teknoloji

Hackerlar Mors alfabesi kullanmaya başladı

Siber saldırı yöntemlerine bir yenisini eklendi. Hackerların, Phishing (oltalama) saldırısı gerçekleştirirken kötü amaçlı kod içeriklerini gizlemek için Mors alfabesi kullandıkları tespit edildi.

star.com.tr08 Şubat 2021 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:50
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Siber saldırı yöntemlerine bir yenisini eklendi. Hackerlar, şaşırtıcı bir yaratıcılıkla hedeflerine yönelik saldırılarda kötü amaçlı yazılımları gizlemek için Mors alfabesi kullanmaya başladı.

Hackerların, e-posta sağlayıcısının güvenlik önlemlerini atlamak için bu Mors kodu tabanlı tekniği kullandıkları, bu şekilde kötü amaçlı bağlantıları gizleyebildikleri ve filtrelerden kaçınabildikleri belirlendi.

Hackerların, öncelikle hedefteki kişiye bir "gelir faturası" gibi görünecek şekilde tasarlanmış HTML eki içeren bir e-posta gönderdikleri belirleniyor. Çoğu e-posta güvenlik çözümü normalde böyle bir belgeyi alır, ancak bu sefer HTML dosyasındaki komut dosyasının Mors alfabesiyle ile yazıldığı görülüyor. Söz konusu HTML dosyası içerisinde de sahte bir Office 365 girişi olduğu tespit ediliyor. Hedef alınan kişi bu dosyayı açmaya çalıştığında, internet tarayıcısında Excel arayüzüne benzer bir görüntü ile kişiden şifresini göndermesini isteyen bir açılır pencere belirir. Böylece bu şifre ele geçirilir ve saldırganlar tarafından verilerin toplandığı sunucuya gönderilir.

star.com.tr

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