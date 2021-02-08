Hackerlar Mors alfabesi kullanmaya başladı

star.com.tr 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:50

Siber saldırı yöntemlerine bir yenisini eklendi. Hackerlar, şaşırtıcı bir yaratıcılıkla hedeflerine yönelik saldırılarda kötü amaçlı yazılımları gizlemek için Mors alfabesi kullanmaya başladı.

Hackerların, e-posta sağlayıcısının güvenlik önlemlerini atlamak için bu Mors kodu tabanlı tekniği kullandıkları, bu şekilde kötü amaçlı bağlantıları gizleyebildikleri ve filtrelerden kaçınabildikleri belirlendi.

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