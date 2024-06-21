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Bilim-Teknoloji

Halil Koçyiğit: TikTok, sosyal medya kullanımında öncü rolde

Sosyal medya manzarasında, her platformun kendine özgü bir yeri ve kitleye hitap etme biçimi bulunuyor. Özellikle TikTok, kullanıcılarına sunduğu özelliklerle diğer ağlardan bir adım öne çıkıyor. Sosyal medya fenomeni Halil Koçyiğit, TikTok'un toplumun en geniş tabanına ulaşma gücüne dikkat çekiyor ve sanılanın aksine bu platformun diğer platformlardan ayrılan özelliklerini sıralıyor.

21 Haziran 2024 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Halil Koçyiğit: TikTok, sosyal medya kullanımında öncü rolde
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Sosyal medya fenomeni Halil Koçyiğit yaptığı açıklamada, "TikTok, bazı eleştirilere maruz kalsa da doğru kullanıldığında dünya genelindeki milyonlarca insanla iletişim kurma fırsatı sunuyor. Platform, kullanıcı dostu arayüzü ve eğlenceli içerik oluşturma imkanlarıyla diğer sosyal medya kanallarına göre daha geniş bir kitleye hitap edebiliyor." ifadelerini kullanıyor.

Instagram, YouTube ve LinkedIn gibi diğer sosyal ağlar ise belirli kullanıcı gruplarına yönelik içerikler sunarken, TikTok kullanım kolaylığı ve erişilebilirliğiyle her yaş ve sosyoekonomik seviyeden insanlara ulaşabiliyor. Bu özellikler, TikTok'u özellikle genç kullanıcılar arasında popüler bir seçim haline getiriyor.

Halil Koçyiğit'in belirttiği gibi, "Her sosyal medya platformunun kendine özgü bir kitleye hitap etme tarzı vardır; ancak TikTok kendi kulvarında en çok katılımcıyla etkileşime geçebilen platformdur." Ona göre, kullanıcıların bu platformu nasıl kullandıkları, ulaşacakları kitleyi büyük ölçüde belirlemekte ve onları potansiyel olarak geniş bir izleyiciye açmaktadır.

TikTok'un sunduğu geniş erişim ve etkileşim imkanları, onu diğer ağlardan ayıran ve özellikle toplumun daha geniş kesimlerine ulaşabilen bir araç haline getirmekte. Kullanıcıların bu fırsatları nasıl değerlendirdikleri ise tamamen onların yaratıcılıklarına ve stratejilerine bağlı.

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