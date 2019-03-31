Halisdemir atışa hazır

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası tarafından tasarlanan ve Türkiye’nin ilk yiv setli yerli av tüfeği olma özelliği taşıyan silaha, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verildi. Son yıllarda milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55, keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 gibi tamamen yerli silahlar üreten MKEK Silah Fabrikasında tasarlanan ve prototipi tamamlanan namlusu yiv setli (girinti-çıkıntı) ŞAH 51 av tüfeğinin test atışları başarıyla sonuçlandı.

6 BİN ATIŞ YAPABİLİYOR

Namlusu, fişek tablası ve namlu omzundaki hassas ölçüleriyle dikkati çeken ŞAH 51, soğukta eksi 40, sıcakta da 60 derecede 6 saate kadar kullanılabiliyor. Basınçlı mühimmat testlerini de başarıyla geçen ŞAH 51, soğuk dövmeden yapılmış ve 610 milimetre çapında namluya sahip. 6 bin atıma kadar ömrü olan tüfek, 3 kilo 750 gram ağırlığında. MKEK Silah Fabrikası Ar-Ge Müdürü Doğan Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu av tüfeğinin çalışmalarına 2016 yılında başladıklarını söyledi.

6 SAAT KULLANIM ÖZELLİĞİ

Kendini ispatlamış, av tüfeği konusunda uzman bir firmayı alt yüklenici olarak kullandıklarını ifade eden Yılmaz, “Kundak tasarımı firmaya ait. Diğer tüm mekanik tasarım ise tamamen bize ait. Yani ortak bir proje oldu. Geçen yıl aralık ayında prototipleri bitirdik ve bir ay önce testleri yaptık. Yıllardır piyade tüfeği tasarladığımız için zorlaştırılmış şartlarda tüfeğin testlerini yaptık. Sanki piyade tüfeği gibi testlere tabi tuttuk. Testler sonucunda eksi 40 derecede 6 saat, sıcakta ise 60 derecede 6 saate kadar kullanıldığını gördük. Basınçlı mühimmat testlerini de yaptık. Avcılarımız rahat bir şekilde bu silahı kullansın.” diye konuştu. Yılmaz, MKEK olarak görevlerinin doğruyu yapmak olduğunu belirterek, ŞAH 51’de kendini ispatlamış iki silahın özelliklerini tüfeğe aktardıklarını dile getirdi.

BORA-12 ÖZELLİĞİNDE

Avcıların iyi bildiği bir silah ve Türkiye’nin ilk yerli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12’nin özelliklerini bu tüfeğe adapte ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “Namlusu, fişek tablası ve namlu omzundaki hassas ölçüleri bu silaha aktardık. Amacımız ortaya güzel bir silah çıkarmaktı. Bunlar MKEK ve Türkiye’nin yüzü. Tüfeğimizde mühimmat uyumluluk testi de yaptık. NATO mühimmatı 150 grain aktif olarak kullanılıyor.”