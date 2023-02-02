Haluk Bayraktar 'zihinsel bir devrim' diyerek duyurdu: 1 milyon kişi başvurdu

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar T3 Vakfı olarak böylesine projelere sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini ifade ederek, Türkiye'de, İstanbul'da ve çeşitli illerde 11 adet bilim merkezlerinin olduğunu söyledi.

Yurt dışında, Bakü'de Bilim Bakü'nün olduğunu aktaran Bayraktar, "Yine devam eden farklı ülkelerde de projeler var. Hem bilim merkezi olsun hem DENEYAP Teknoloji Atölyesi olsun hem TEKNOFEST'ler olsun, bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlar. Biz istiyoruz ki ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi yolunda kendi güçlü geleceğini inşa etsin. Bu geleceği de ancak gençlerimiz inşa edecek. Geçtiğimiz yıl on binlerce gencimiz teknolojiyle, bilimle bir araya geldi, hayaller oluşturdu. İstiyoruz ki bu hayaller projelere, projeler girişimlere dönüşsün." diye konuştu.

HALUK BAYRAKTAR: 1 MİLYON GENCİMİZ BAŞVURDU

Bayraktar, TEKNOFEST ilk düzenlendiği zaman 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyon gencimiz başvurdu. Türkiye'de adeta zihinsel bir devrim yaşanıyor. Çok büyük bir toplumsal dalga var. Halkımız, milletimiz, gençlerimiz koşa koşa geliyor bu alana. 15 yıl önce Topkapı'da biz bir atölyedeydik. Özdemir Bayraktar öncülüğünde kurduğumuz Baykar bünyesinde bir atölyede, dedik ki 'biz ülkemizi insansız hava aracı teknolojisinde bağımlılıktan kurtaracağız.' Bu alanda kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık. Kim derdi ki o 5 kişinin başladığı Topkapı'da bir atölyedeki bir yer, bugün dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı üreticisi olacak, dünyanın en büyük ihracatçısı olacak bu alanda, ülkemizin parasını dahi vererek alamadığı teknolojilerin çok daha iyisini geliştiren, ülkesine hizmet eden hale kavuşacak ve Türkiye'nin de en büyük savunma, havacılık ihracatçısı olacak.

İstiyoruz ki Bilim Gaziosmanpaşa gibi örneklerle nice Baykarlar, girişimler çıksın. Artık buna elverişli bir zemin var. Güçlü Türkiye'nin de yapı taşları buralardan geçiyor. Size ben 15 yıl önce şöyle bir şey söyleseydim, 'Gün gelecek, Avrupa ülkelerinin vatandaşları yüz binler bir araya gelecek, kampanyalar düzenleyecekler, para toplayacaklar, Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava aracı teknolojisini satın almak için'. Buna inanır mıydınız? Bugün Türkiye artık bu noktada. İnşallah bu daha da güçlenerek ileriye gidecek. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar zamanında 'ateş olsak cirmimiz kadar yer yakarız' derdi. Biz bir kıvılcım yakacağız, o ateş olacak ve güçlü geleceğimizi bu şekilde kuracağız. Bu ateş artık yakıldı, yayıldı, tüm toplum nezdinde kabul buldu ve inşallah sizlerin de desteğiyle ileriye doğru devam edecek."

- " İNŞALLAH BURADA GENÇLERİMİZ TEKNOLOJİYLE BULUŞUP, KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK"

T3 Vakfı'nın kuruluşunda, Özdemir Bayraktar'ın öncülüğü olduğunu aktaran Bayraktar, "Kendisi vakfı kurduğumuz zaman bize demişti ki 'kimseden destek almayacaksınız.' Bugün biz onun adına 4 bin öğrencimize burs veriyoruz, teknoloji takımlarını destekliyoruz, TEKNOFEST gibi organizasyonlara destek veriyoruz, Bilim Türkiye organizasyonlarına elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ismin buraya verilmesi konusunda başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah burada gençlerimiz teknolojiyle buluşup, kendilerini geliştirecekler." dedi.

Haluk Bayraktar, tüm Gaziosmanpaşalı vatandaşların, çocuklarını Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne yönlendirmelerini, burada vakit geçirmelerini istedi.