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Bilim-Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Umman'da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Umman'da
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Görgün, bugün başlayan temasları kapsamında Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği'nde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile bir araya gelen Görgün, ardından Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştü.

Ziyareti kapsamında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki ekiple ASELSAN'ın Umman ofisinin açılışını da gerçekleştirecek Görgün, ardından Umman'ın savunma sanayi sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelecek.

Başkan Görgün'ün iki gün sürecek Umman temaslarına Akyol'un yanı sıra ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik edecek.

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