'Robot böcek ordusu' inşa ediliyor! Hamamböcekleri siborga dönüştü

Japonya'daki RIKEN Acil Durum Bilimi Merkezi'nden bilim insanları uzaktan kontrol edilebilmelerini sağlayan bir kablosuz teknolojiyle donatılmış siborg hamamböcekleri geliştirdi. Sistem, bir güneş piline bağlı şarj edilebilir lityum polimer pil ve kablosuz kontrol modülü ile çalışıyor.



SAÇ TELİNDEN 17 KAT DAHA İNCE

Uzmanlar, insan saçından 17 kat daha ince bir film ile tasarlanan sistem sayesinde uzaktan kumandayla hamamböceklerinin sola ve sağa dönmesini sağlayabildi. Kullanılan güneş pili modülü sadece 0.004 mm kalınlığında.

RIKEN CPR'de araştırmayı yöneten kıdemli bir araştırma bilimcisi Kenjiro Fukuda, "Vücuda monte edilen ultra ince organik güneş pili modülü, canlı böcekler üzerindeki mevcut son teknoloji enerji toplama cihazlarının güç çıkışından 50 kat daha fazla olan 17.2 mW'lık bir güç çıkışı elde ediyor" dedi.

Bilim insanları siborg böceklerini vücuda monte edilmiş enerji toplama cihazları ile kentsel arama ve kurtarma gibi uygulamalar için kullanılmak üzere geliştirdi. Bu benzersiz makineler, doğal afetler sırasında çevreyi izlemek, hareketleri izlemek ve kurtarma ve arama görevlerini koordine etmek için kullanılabilir.

HİBRİT BİR ELEKTRONİK SİSTEM

Fukuda, "Temel hareket sırasında göğüs ve karın bölgesinin deformasyonu göz önüne alındığında, göğüs bölgesindeki hem sert hem esnek cihazlar ve karın bölgesindeki ultra-yumuşak cihazlardan oluşan hibrit bir elektronik sistem, siborg hamamböcekleri için etkili bir tasarım gibi görünüyor" dedi.

UÇAN BİR ROBOT BÖCEK ORDUSU

Bilim insanları ultra ince güneş pilinin tasarımı nedeniyle ilerleyen dönemlerde sistemin ağustos böcekleri gibi uçan böceklere bile uyarlanabileceği görüşünde. Bu adım potansiyel olarak insan eliyle kontrol edilen uçan bir robot böcek ordusu inşasının ilk basamağı olabilir.

Çalışma, 5 Eylül'de NPJ Flexible Electronics adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Araştırma, böcekleri idare ve kontrol etmeyi amaçlayan, bilim ve teknolojide yeni ortaya çıkan alanının bir parçası.

Bu yıl Rice Üniversitesi'nden nöromühendisler, meyve sineklerinin beyinlerini uzaktan kontrol etmek için nasıl hackleyebileceklerini keşfetti. Bilim insanları araştırmanın hastalıklarından tedavisinden nöroteknolojilerin "kutsal kasesi" olarak tanımladıkları beyin makine arayüzlerinin geliştirilmesine kadar her alanda kullanılabileceğini iddia etti.

Star Gazetesi