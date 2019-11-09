23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Harekete geçildi: ABD'den F-22 ve F-35 adımı

USAF Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi'nin baş mimar mimarı Preston Dunlap, veri bağlantısı konusunda harekete geçildiğini açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 ve F-22 savaş uçaklarının Aralık ayında iletişim kurmalarını sağlayacak güvenli bir veri bağlantısını test etmeye başlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

USAF Gelişmiş Savaş Yönetim Sistemi'nin baş mimar mimarı Preston Dunlap, Washington'daki Defence Ones Zirvesi'nde veri bağlantısı konusunda harekete geçildiğini açıkladı.  ABD Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından geliştirilen araç, Breaking Defence'ye göre pilotların iki uçak platformu arasında hedefleme, konum ve diğer verileri paylaşmalarına izin veren iki uçak modelinden gelen bilgileri çevirecek. 
 
Air force technology'de yer alan haber göre; Veri bağlantısı, hayalet uçakların diğer savaş uçaklarıyla iletişim kurmak için geleneksel radyo dalgası iletişimini kullanarak hayati bilgileri iletmelerini sağlayacak. Testlerin Aralık ayında başlaması ve üç ayda bir yayınlanacak yeni işlevlerle başlaması bekleniyor.  F-35 ve F-22'lerin veri bağlantısını bilgiyi çeviren bir ağ geçidi üzerinden bağlanması hedefleniyor. Sistem geliştikçe, USAF daha fazla platform eklemeyi planlayarak kara, hava ve deniz alanlarında doğrudan iletişim kurabilecek ekipman miktarını artırmayı planlıyor.
 
Hava Kuvvetleri Dergisi'ne göre, Dunlap, “Bir resmi görebilir, gemiyi tıklayabilir, [ve nerede olduğunu], nerede gezdiğini, gemide neler olduğunu görebilirsin. Bunu savaş uçaklarımızın erişebileceği bir şekilde alabilmemiz gerekiyor." dedi. USAF, nihayetinde, aracın durumsal farkındalığı arttırmak için ABD ordusunun belirli bir alanda sahip olduğu tüm varlıkları gösterebileceğini umuyor.
 
(Akşam)

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Gıda zehirlenmesini önlemek için ne yapılmalı? 

Boron piyasayı sildi süpürdü

Boron piyasayı sildi süpürdü

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Yüzyıllardır devam eden füme geleneği

Yüzyıllardır devam eden füme geleneği
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip rekorları

Dünyanın en garip rekorları

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019