İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8156
  • EURO
    50,1775
  • ALTIN
    5951.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Hastanın ayağına giden röntgen! Yerli teknoloji sahada kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen cihaz sayesinde hastalar, servislerinden çıkarılmadan görüntülenebilecek.

AA19 Aralık 2025 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Hastanın ayağına giden röntgen! Yerli teknoloji sahada kullanılmaya başlandı
ABONE OL

Rize Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Gürkan Altuntaş, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıkta yerli ve milli üretimin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Cihazın bugün itibarıyla hizmete girdiğini belirten Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretilen cihazlardan bir tanesi de bugün itibarıyla ilimizde hizmete sunulmuş bulunmaktadır. Biz de yeni teknoloji ile daha hızlı çekim sürelerine sahip olduk. Hastalarımızı yattığı servislerde yataklarından taşımadan, oda konforunda çekimlerini artık cihazımızla çok güvenli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Cihazımızın ilimize kazandırılmasında ve bu teknolojilerin ülkemizin sağlık hizmetine sunulmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve değerli tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunarız."

Enfeksiyon servisinde tedavi gören Şahin Karakaya ise cihazın hastalar için kolaylık sağladığını dile getirerek, "Daha önce röntgen servisine gitmemiz gerekiyordu. Şu anda röntgen cihazı ayağımıza kadar gelmekte. Bu konuda bizim için çok kolaylık oldu." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.