Bilim-Teknoloji

Hava savunmasında kritik hamle! NATO sistemleri ASELSAN ile dost ve düşmanı tanıyacak

NATO'nun taşınabilir hava savunma sistemleri için ASELSAN ile önemli bir sözleşme imzalandı. ASELSAN, Mode-5 IFF Sistemleri'ni üretebilen dünyadaki sayılı kurumlar arasında yer alıyor.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Hava savunmasında kritik hamle! NATO sistemleri ASELSAN ile dost ve düşmanı tanıyacak
NATO'nun taşınabilir hava savunma sistemleri, dost ve düşmanı ASELSAN sistemleriyle tanıyacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için "Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemleri"ni üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında ASELSAN'dan tedarik edecek.

NSPA, ASELSAN'dan tedarik edeceği sistemlerle küresel alanda artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığa destek sağlamayı amaçlıyor.

ASELSAN, IFF sistemleri alanındaki derin tecrübesiyle Mode-5 IFF Sistemleri'ni üretebilen dünyadaki sayılı kurumlar arasında yer alıyor.

Açıklamada, ASELSAN'ın ileri mühendislik çözümleriyle uluslararası güvenliğe destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

  • ASELSAN
  • hava savunma
  • Mode-5 IFF Sistemleri

