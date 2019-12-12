Dünyanın tamamen elektrikli ilk ticari uçağının deneme uçuşu, motor üretecisi Avustralyalı magniX ile Kanada merkezli havayolu ve şirketi Harbour Air ortaklığında gerçekleştirildi. Deneme uçuşunda kokpitte Harbour Air’in kurucusu ve yöneticisi Greg McDougall vardı.

Greg McDougall, “Hedefimiz tüm filoyu elektrikli araçlarla donatmak” dedi.

'Elektrik çağı başladı'

magniX’in Başkanı Roei Ganzarski de, bu teknoloji sayesinde hem havayollarının maliyetlerinin düşeceğini hem de sıfır emisyon sağlanacağını belirtti.

Deneme uçuşunun başarılı geçtiğini söyleyen Ganzarski, “Bu, havacılıkta elektrik çağının başladığı anlamına geliyor” diye konuştu.

DHC-2 de Havilland Beaver adlı deniz uçağı 750 beygir gücünde bir motora sahip. 62 yaşındaki uçak altı kişilik yolcu kapasitesine sahip.

Ancak elektrikli uçağın tamamen işler hale gelmesi için önünde en az iki yıl olduğu belirtiliyor. Bu süreçte uçaklar güvenlik testlerine tabi tutulacak, ayrıca motorun da onay ve sertifika alması gerekiyor.

Bir diğer unsur da şarj ömrü. Roei Ganzarski’ye göre deneme yapan bu uçak gibi araçlar lityum bataryalarla sadece 160 kilometre yol kat edebiliyor.

Ancak Ganzarski, ‘devrimi başlatmak’ için bunu yeterli bulduklarını söyledi.

Bakan şans diledi

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, deneme uçuşundan önce yaptığı açıklamada ‘işlerin iyi gitmesi için şans dilemiş’ ve eğer uçuş başarılı olursa bunun ‘daha çevre dostu bir hava taşımacılığı için model teşkil edeceğini’ belirtmişti.

(Sputnik)