HAVELSAN imzası taşıyor! Pilotlara yerli ve milli destek

TRT Haber 1 Şubat 2022 Salı 09:36 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:36

Pilotlar uçaktan önce simülatörün koltuğuna oturuyor.



Motor durması, kuş girmesi gibi hem arıza hem de olumsuz hava şartlarına karşı eğitim alıyor.

İşte bu durumlardan biri de yoğun kar yağışı. Görüş mesafesinin en aza indiği kar yağışında güvenli uçuşu sağlayabilmek için gerekli eğitimi yine bu simülatörde gerçekleştiriyorlar.

SİMÜLATÖRLER PİLOTLARIN EĞİTİMİNDE KULLANILACAK

Eğitim sırasında farklı olumsuz senaryolar hazırlanıyor.

Amaç, pilotların saniyeler içinde müdahalede bulunma kabiliyetlerini geliştirmek.

Sivil havacılığa destek verecek bu simülatörler HAVELSAN imzası ile üretiliyor.

TRT Haber'in haberine göre HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Emre Bilge, "HAVELSAN 30-35 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne farklı tipte simülatörler ve eğitim sistemleri teslim ediyor. Teslimata en yakın simülatör A320 simülatörü" dedi.

HAVELSAN'DAN THY'YE DESTEK

A320 simülatörü birkaç ay içinde Türk Hava Yolları'na (THY) teslim edilecek, toplamda 3 adet Airbus A320, 2 adet de Boeing 737 Max simülatörü hazırlanacak.