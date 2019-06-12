28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8242
  • 6,6032
  • 250.11
  • 92.808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik görevi

HAVELSAN, siber güvenlik çözümleriyle Katar'da yeni sorumluluklar üstlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, enerji, telekomünikasyon, otomotiv, güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Katar’ın önde gelen uluslararası şirketlerinden Jaidah Grup, siber güvenlik çözümlerinde HAVELSAN ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Doha’da imzalanan mutabakat muhtırası doğrultusunda, Katar merkezli Jaidah Grup, HAVELSAN’ın siber güvenlik alanındaki tecrübesinden faydalanacak, HAVELSAN’ın ürün ve çözümlerini kullanarak siber güvenlik yetkinliklerini geliştirecek.

HAVELSAN’ın Jaidah Grup ile imzaladığı anlaşma, Katar’ın siber suçlarla mücadele için ileri teknolojiler ve sistemlere yatırım yaptığı dönemde gerçekleşmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, ilk etapta Katar’da Jaidah Grup için siber güvenlik merkezi kuracak ve geliştirdiği siber güvenlik platformunu Jaidah Grup’un erişimine açacak. Jaidah Grup'un, HAVELSAN’dan teknoloji transferi gerçekleştireceği anlaşma doğrultusunda, HAVELSAN çözümlerinin yerelleştirilebilmesi amacıyla Katar üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.

Jaidah Grup tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; şirketin, dünya standartlarında mevcut portföyünü daha da genişletmek için stratejik öneme sahip kuruluşlarla ortaklıklar geliştirdiği ve günümüzün en gelişmiş teknolojilerine dayalı akıllı çözümler sunan HAVELSAN ile yapılan anlaşmanın da bu kapsamda olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar devletinin siber suçların sistematik ve etkin şekilde önlenmesini sağlamak için Interpol ve Europol ile bağlar kurduğu, Katar Ekonomik ve Siber Suçlar ile Mücadele Dairesinin siber suçlar ile mücadele etmek ve sahte sosyal medya hesaplarını takip etmek için planlanmış çeşitli girişimler başlattığı vurgulandı.

Jaidah Grup İcra Direktörü Mohamed J. Jaidah da yaptığı değerlendirmede, kritik öneme sahip siber güvenlik alanındaki etkilerini genişletmek için ideal bir stratejik ortak olarak HAVELSAN'ı belirlediklerini bildirdi.

Donanım ve yazılım çözümleri için Katar’da artan talebi gördüklerine değinen Jaidah, "Artık dış tehditleri en aza indirmek, varlıklarımızı korumak, faaliyetlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak ve artan sayıda kuruluşu desteklemek için ideal bir konumdayız. HAVELSAN ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın varacağı noktayı görmek için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise Jaidah Grup ile imzalanan mutabakat muhtırasının, uzun soluklu yeni iş birliklerinin ilk adımı olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

HAVELSAN’ın, dünyanın birçok ülkesinde ürün ve çözümleri kullanılan uluslararası bir şirket olduğuna işaret eden Atalay, "Katar şirketi Jaidah Grup ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, sadece üstün teknolojili çözümlerimizin kalitesini değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olduğumuzu da ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019