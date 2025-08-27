Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen BAHA, BULUT ve BOZBEY bulut altı insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimine yönelik olarak Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Savunma yazılımları, otonom teknolojiler, simülasyon ve eğitim sistemleri, komuta kontrol çözümleri ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda küresel ölçekte çözümler sunan HAVELSAN, ihracat başarılarına yeni bir halka ekledi.

HAVELSAN, Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından AOI ile otonom İHA'ların ortak üretimine yönelik stratejik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu stratejik ortaklık kapsamında otonom İHA'ların montajı ve ortak üretimi gerçekleştirilecek.

Anlaşmayla, bölgeye uygun fiyat-performans çözümleri sunularak Mısır'ın ve Afrika pazarının ihtiyaçlarına yanıt verilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "AOI gibi güçlü bir partner ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, otonom İHA teknolojilerini bölgeye kazandırırken, yerli üretim kapasitesini artıracak ve Afrika pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmamızı sağlayacak. Küresel ölçekte güvenilir, etkin ve yenilikçi çözümler sunan bir marka ve güçlü bir oyuncu olarak, yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AOI Başkanı Tümgeneral Muhtar Abdullatif de HAVELSAN'ın teknoloji alanındaki deneyiminin AOI'nin üretim kabiliyetiyle birleşerek Mısır'ın savunma ve teknoloji vizyonunu destekleyeceğini belirtti.

Abdullatif, "Bu işbirliği yalnızca üretim değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir ihracat için de büyük bir adımdır." dedi.

Otonom teknolojiler ve İHA alanında önemli birikime sahip olan HAVELSAN, geliştirdiği BAHA, BULUT ve BOZBEY bulut altı İHA'larla sahada kanıtlanmış çözümler sunuyor.

Bu kabiliyetler, HAVELSAN'ın uluslararası pazarlarda güçlü bir konum edinmesini sağlarken, yeni işbirlikleriyle daha geniş coğrafyalarda yaygınlaşmasına imkan veriyor.

AOI ile imzalanan işbirliği anlaşması sayesinde HAVELSAN, Afrika ve Mısır pazarına fiyat-performans açısından etkin çözümlerle giriş yapmayı ve bölgedeki savunma sanayisi ekosistemine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Anlaşmanın, Türkiye ve Mısır arasındaki sanayi bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

HAVELSAN bu anlaşmayla, Afrika pazarında yüksek teknolojiye dayalı, güvenilir, maliyet etkin çözümlerin hayata geçirilmesini sağlayacak.