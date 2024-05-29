İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2573
  • EURO
    35,0197
  • ALTIN
    2431.85
  • BIST100
    10617.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

HAVELSAN'dan THY'ye yeni simülatör teslimatı

Türkiye'nin alanlarına liderlik eden iki milli şirketi HAVELSAN ve Türk Hava Yollarının (THY) simülatör teknolojilerine yönelik işbirliği başarılı şekilde sürüyor.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
HAVELSAN'dan THY'ye yeni simülatör teslimatı
ABONE OL

İki şirket arasında toplamda 11 Airbus A320 CEO/NEO, Boeing B737MAX tam uçuş simülatörü ve uçuş eğitim cihazları için yapılan tedarik sözleşmesi için üretim ve teslimatlar devam ediyor.

Sözleşme kapsamında son olarak Airbus A320 tam uçuş simülatörü teslim edilerek, saha kabul testine geçildi. Bu, ilk teslimatını 2018 yılında gerçekleştiren HAVELSAN'ın 2024 yılı itibarıyla THY'ye teslim ettiği ikinci Airbus A320 tam uçuş simülatörü oldu.

THY tarafından işletilen başka bir HAVELSAN yapımı tam uçuş simülatörü de bu ay Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Düzey D sertifikasyonunu elde etti.

HAVELSAN Boeing B737MAX tam uçuş simülatörü ise geçen yıl EASA Düzey D Sertifikasyonunu almıştı.

Şirket, bu çalışmalar ve kurmuş olduğu eğitim merkezi ile THY'yi destekledi.

HAVELSAN, bu yıl itibarıyla havayolları ve simülatör eğitim merkezleri için faaliyetlerini ve desteklerini artırmayı, yılda 8 tam uçuş simülatörü üretebilme kapasitesine sahip olmayı, havayollarıyla esnek çözümler sunarak eğitim merkezi operasyonlarını genişletmelerine destek olmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.