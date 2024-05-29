HAVELSAN'dan THY'ye yeni simülatör teslimatı

İki şirket arasında toplamda 11 Airbus A320 CEO/NEO, Boeing B737MAX tam uçuş simülatörü ve uçuş eğitim cihazları için yapılan tedarik sözleşmesi için üretim ve teslimatlar devam ediyor.

Sözleşme kapsamında son olarak Airbus A320 tam uçuş simülatörü teslim edilerek, saha kabul testine geçildi. Bu, ilk teslimatını 2018 yılında gerçekleştiren HAVELSAN'ın 2024 yılı itibarıyla THY'ye teslim ettiği ikinci Airbus A320 tam uçuş simülatörü oldu.

THY tarafından işletilen başka bir HAVELSAN yapımı tam uçuş simülatörü de bu ay Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Düzey D sertifikasyonunu elde etti.

HAVELSAN Boeing B737MAX tam uçuş simülatörü ise geçen yıl EASA Düzey D Sertifikasyonunu almıştı.

Şirket, bu çalışmalar ve kurmuş olduğu eğitim merkezi ile THY'yi destekledi.

HAVELSAN, bu yıl itibarıyla havayolları ve simülatör eğitim merkezleri için faaliyetlerini ve desteklerini artırmayı, yılda 8 tam uçuş simülatörü üretebilme kapasitesine sahip olmayı, havayollarıyla esnek çözümler sunarak eğitim merkezi operasyonlarını genişletmelerine destek olmayı hedefliyor.