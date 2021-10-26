Hayrete düşüren keşif! 2,5 milyar yıllık yakutta yaşam izine rastlandı

star.com.tr 26 Ekim 2021 Salı 14:08 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 14:08

Bilim adamlarına göre yakutlar, Dünya'nın tektonik sınırlarında aşırı ısı ve basınç altında oluştu. Nadir bir element olan kromun varlığı, değerli taşa derin rengini verir ve miktarı yakutun kırmızılık oranını belirler.

Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nden bilim insanları, yakutların oluşum süreçleri üzerinde çalışma yaparken, 'yaşam' izlerine rastladılar.

Waterloo Üniversitesi'nden jeolog Chris Yakymchuk, "Bu yakutun içindeki grafit gerçekten eşsiz. Yakut içeren kayalarda eski yaşamın kanıtlarını ilk kez gördük." dedi.

Araştırmacılara göre, grafitin varlığı, bir yakutun rengi ve kimyasal bileşimi temelinde bulmak imkansız olduğu için, yakutların belirli bir yerde nasıl oluştuğu hakkında da ipuçları veriyor.

Mikroorganizma ihtimali...

Bu ışıltılı kırmızı değerli taşlar, korindon adı verilen şeffaf kırmızı bir mineralden oluşur. İlginç bir şekilde, dünyadaki en eski yakutlardan bazıları Grönland'da bulunur.

Yakymchuk, "Canlı madde tercihen daha hafif karbon atomlarından oluşur, çünkü hücrelere dahil etmek için daha az enerji harcarlar. Bu grafitteki artan karbon-12 miktarına dayanarak, karbon atomlarının bir zamanlar eski yaşam olduğu sonucuna vardık. Büyük olasılıkla ölü mikroorganizmalar gibi...' dedi.

Siyanobakterilerin Dünya'daki ilk yaşamlardan bazıları olduğuna inanılıyor ve araştırmacılara göre bu ölü mikrop yaşarken gezegende fazla oksijen yoktu. Bu aşırı koşullarda, yalnızca algler ve mikroplar gelişebilirdi.

star.com.tr