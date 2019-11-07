Hedef mutlak yerlilik
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef; temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe ulaşabilmenin temel taşının, sanayi ekosistemi içindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz” dedi.
Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Demir, burada yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın açılış törenine katılan Demir, “Birçok teknolojinin ve buluşun ilk örneği savunma sanayisinde verilmesine rağmen sivil alanda da nice buluşlara ve uygulamalara yol açmıştır. Bu fuar, hem firmalarımızın birbirlerini tanıması hem de uluslararası vitrinde kabiliyetlerini göstermesi açısından önemli” dedi.
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