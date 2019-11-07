Hedef mutlak yerlilik

Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Demir, burada yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın açılış törenine katılan Demir, “Birçok teknolojinin ve buluşun ilk örneği savunma sanayisinde verilmesine rağmen sivil alanda da nice buluşlara ve uygulamalara yol açmıştır. Bu fuar, hem firmalarımızın birbirlerini tanıması hem de uluslararası vitrinde kabiliyetlerini göstermesi açısından önemli” dedi.