Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7017
  • 6,2553
  • 274.165
  • 104436
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Helikopter simülatörlerine yerli yazılım

Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımları yerli ve milli olarak üretildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik edilen ve HAVELSAN tarafından T129 Atak Helikopteri Simülatörü Projesi kapsamında geliştirilen Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS), Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

MTÇS sistemi ile muharip platformlara ait simülatörlerin taktik eğitimleri için çok önemli unsurlar olan sanal kara, hava, deniz platformlarının davranışlarının modellenmesi ve böylelikle simülatörler için gerekli taktik ortamların hazırlanması hedeflendi.

Teslim edilen MTÇS sayesinde, simülatör kullanıcıları, kapsamlı taktik ve harekat eğitimlerini, güvenli bir ortamda, her türlü harp ekipmanını (silah, sensör, karşı tedbir, elektronik harp, haberleşme ve link sistemleri ve benzeri) kullanarak risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecekler. Bu kabiliyetle birlikte simülatörler sanal oyuncularla etkileşime girerek müşterek görev yapabilecekleri gibi karşı kuvvet olarak da rol oynayabilecek.

Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımlarının yerli ve milli olarak HAVELSAN ve çözüm ortakları tarafından geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin simülasyon alanında kat ettiği mesafeyi de ortaya koydu.

MTÇS, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen Atak Tam Görev Simülatörü, Atak Kısmi Görev Simülatörü, S70 Blackhawk ve AS532 Cougar Helikopter Simülatörleri ile entegre çalışarak, Taktik Kontrol Merkezi'nde ortak eğitim yapabilme imkanı sağlayacak.

- Sürü sistemleri MTÇS altyapısını kullanabilecek

MTÇS sayesinde, daha önce kullanılan yabancı kaynaklı hazır, kapalı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre özelleştirilemeyen ürünler yerine, yeni projelerde yerli ve milli olarak geliştirilen bu ürün kullanılabilecek.

Aynı zamanda halen HAVELSAN tarafından geliştirilmesi devam eden otonom ve sürü sistemleri yazılımları MTÇS altyapısını kullanacak ve böylelikle sistemin yeniden kullanımına katkı sağlayacak.

MTÇS, gerçek zamanlı eğitim desteği, eğitim ihtiyacına göre senaryo oluşturabilme, kural tabanlı otonom davranış, varlık veri tabanına yeni parametrik platform ve alt sistemler ekleyebilme, arazi ve hava şartlarıyla etkileşim, simülatörlerden bağımsız münferit çalışabilme gibi özelliklere sahip bulunuyor.

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni detay ortaya çıktı: Bombayı bisiklete yerleştirmişler

Yeni detay ortaya çıktı: Bombayı bisiklete yerleştirmişler

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

Emekliler için yeni zam sistemi önerisi

Emekliler için yeni zam sistemi önerisi

Türkiye'den Facebook'a ceza: On binlerce kişi etkilendi

Türkiye'den Facebook'a ceza: On binlerce kişi etkilendi
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019