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Bilim-Teknoloji

Hem havada hem karada gidiyor: Ülkenin İlk elektrikli uçan arabası üretildi

Çin'deki Southeast Üniversitesinden araştırmacılar, 'Kunpeng No.1' adı verilen ilk elektrikli uçan arabanın üretildiğini duyurdu. Uçan arabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar havada kalabildiği belirtildi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 21:28 - Güncelleme:
Hem havada hem karada gidiyor: Ülkenin İlk elektrikli uçan arabası üretildi
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Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Southeast Üniversitesi, "Kunpeng No.1" adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı.

Arabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.

HEM HAVADA HEM KARADA GİDEBİLİYOR

Açıklamada, "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan arabası. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor." ifadeleri yer aldı.

Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

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