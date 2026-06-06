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Bilim-Teknoloji

Her koşulda göreve hazır! Sınırda kuş uçurtulmayacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce tedarik edilen 391 termal kameralı yeni nesil dron, hudut birliklerinin kullanımına sunuldu. Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgarlara karşı direnebilen araçlar, -20 ile +50 derece arasındaki hava koşullarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Her koşulda göreve hazır! Sınırda kuş uçurtulmayacak
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Sınır güvenliğini teknolojik sistemlerle güçlendirme çalışmaları kapsamındaki teslimat süreci tamamlandı.

Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hava araçlarının 153'ü 2025'te, 238'i ise 2026'da hudut birliklerine teslim edildi.

Katlanabilir ve kompakt bir tasarımla geliştirilen dronlar, gece ve gündüz şartlarında net tespit imkanı sağlayan yüksek çözünürlüklü termal kameralarla donatıldı.

Farklı görev konseptlerine uygun donanımlarla entegre çalışabilen sistemler, 15 ila 40 kilometre mesafeden merkeze kesintisiz ve anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.

Maksimum 7 bin metre görev irtifasına çıkabilen ve saniyede 25 metre uçuş hızına ulaşabilen dronlar, tek bataryayla uçuş koşullarına bağlı olarak 41 ila 59 dakika havada kalarak hem açık düzlüklerin hem de engebeli alanların hızla taranmasına olanak tanıyor.

Sınır boylarındaki değişken topoğrafya ve hava koşulları dikkate alınarak tedarik edilen sistemler, uluslararası standartlarda su ve toza karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyor.

Saniyede 12 metreye ulaşan şiddetli rüzgarlara karşı direnebilen araçlar, -20 ile +50 derece arasındaki hava koşullarında performans kaybı yaşamadan görev yapabiliyor.

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