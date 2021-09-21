AJANSLAR 21 Eylül 2021 Salı 07:55 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 15:41

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, katıldı.



Alanında dünyanın en büyüğü olan ve 'ayakları yere basmayan festival' olarak tanımlanan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor 26 Eylül'e kadar sürecek etkinlik için katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor. Festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

74 AYRI KURUM KATILIYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" gibi keyifli aktiviteler de olacak.

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR: TEKNOFEST YILMADAN AZİMLE ÇALIŞAN MİLLETİMİZİN ASİL RUHUDUR

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.





Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dördüncü yılında gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

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Türk Yıldızları, #TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi https://t.co/8WvgbERDUr pic.twitter.com/shrR2Xky8t — Star Gazete ���� (@stargazete) September 21, 2021

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz."

- "İMKANLAR DAHİLİNDEKİ HER FIRSATI GİRİŞİMCİLERİMİZE SUNMALIYIZ"

Selçuk Bayraktar, "Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz, aldıkları yatırımlarla büyük değerlemelere ulaşıyor. Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü." dedi.

Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız. Hayal, fikir, inovasyon dediğimizde hep yeni şeyler söylemeliyiz. Ne diyor bu toprakların bilge ismi Mevlana, 'Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' O nedenle, bugün yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir."

Dosta güven, düşmana korku veren Bayraktar TB2 SİHA'mız #TEKNOFEST2021'de yerini aldı ������������ — Star Gazete ���� (@stargazete) September 21, 2021

TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen Bayraktar, "Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." ifadelerini kullandı.

- "TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE HER GEÇEN GÜN BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in insanlar arasında kardeşlik bağlarını geliştiren dev bir platform olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. İmkanları farklı olabilir ama bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobili TOGG #TEKNOFEST2021'de ziyaretçilerini bekliyor — Star Gazete ���� (@stargazete) September 21, 2021

TEKNOFEST'e katılan gençlere mesajlar veren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan genç kızlarımıza da imkan sağlamak önceliğimiz olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

TEKNOFEST'e emek veren, gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını esirgemeyen tüm paydaş ve TEKNOFEST gönüllülerimizi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. TEKNOFEST'e destek veren milletimize de en içten şükranlarımı iletiyorum. Geçen yıl da söylemiştim, şimdi yine aynı inançla tekrar ediyorum. Tam bağımsızlık yolculuğundan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Bu yolda durmak, duraksamak yok. TEKNOFEST, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."

"TEKNOFEST'İN BİR SİVİL TOPLUM GİRİŞİMİ OLARAK ORTAYA ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "'TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim." dedi.

Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin milli teknoloji alanında başarılarını ilk gösterdiği alanın savunma sanayisi olduğunu söyledi. TEKNOFEST fikrinin küçük yarışmalar organize ederken geliştiğini belirten Demir, "TEKNOFEST'in bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıkması çok önemli. Bu konuda T3 Vakfı'na ve tabii ki özellikle Selçuk abinize çok teşekkür ediyorum. Gençler burada bu coşkuyu görüyorsunuz. 'TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istiklal ve istikbalimiz için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz." dedi.

Çeşitli ortamlarda savunma sanayinde ve diğer sanayi alanlarında yerlilik oranlarının konuşulduğunun altını çizen Demir, "Ama sizlerle birlikte neyi konuşacağız biliyor musunuz? Türkiye'nin öncü olduğu teknolojilerdeki yüzdeleri konuşuyor olacağız. Türkiye'nin hangi alanlarda birinci olduğunu konuşacağız inşallah. Ve bunun da ışığını burada görüyoruz. Hep beraber el ele Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin göreviyse sizlerin önünü açmak, ola ki önünüze bir duvar, bir engel taş koyuluyorsa onları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmak." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi standından yer alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" isimli sergi hakkında da konuşan Demir, şunları söyledi:

"Bu tarih yolculuğunun amacı ne biliyor musunuz? Tarihe bakın, ne kadar köklü bir gelenekten geldiğimizi görün. Neleri başardığımız görün. Şu anda yaptıklarımızın da yeterli olmadığını defalarca vurguluyoruz. Bu yeterli olmayanları yeterli kılacak bir öteki aşamada taşıyacak olan sizlersiniz. Ve bu anlamda da eğer bir şey insan yapısı ise tabii ki onun daha iyisini hep beraber yaparız. Bu millete asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu sahne bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen derin dalgayla ve özgüvenle inşallah yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. Tabii ki iddiamız büyük olacak ama bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız. Bunların dayanmadığı bilgi insan için bir felaket getiriyor. Ama biz inşallah millet olarak bilginin, teknolojinin, insanın yararına olduğu küresel güç Türkiye'nin insanlığa insanlık dersleri verdiği günleri hep beraber görebileceğiz."

- "TÜRK GENÇLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Törende konuşan Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de Türk gençliğini tebrik ettiğini belirterek, "Çünkü onların böyle güçlü ve her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var. Burada gördüğümüz teknolojiler çok muhteşem ve onlar hakkında çok konuşabiliriz. Sizlerin her birinizin büyük geleceği olacağından eminim. Yaşasın Büyük Türk milleti, yaşasın büyük Türkiye-Azerbaycan dostluğu." diye konuştu.

BAKAN VARANK: TEKNOFEST REKORLARINI KIRARAK YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye'nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır." dedi.

TEKNOFEST gençliğinde "büyük Türkiye"nin mimarlarını gördüklerini ifade eden Varank, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bir nesille beraber yürüdüklerini söyledi.

Varank, gençlerin kalbinde teknoloji ateşini tutuşturan T3 Vakfı'na ve diğer tüm paydaş kurum, kuruluşlara teşekkür etti.

"TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor" diyen Varank, festivalde ilk kez sergilenecek ve gösteri uçuşları yapacak yerli ve milli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Varank, TEKNOFEST'e artan ilgi ve katılıma işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

- "7 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE MALZEME DESTEĞİ SAĞLADIK"

Türkiye'nin teknoloji altyapısındaki gelişmelere değinen Varank, "İşte şimdi de, vakitli attığımız tohumlar, fidan oldu, çiçek açmaya başladı. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden ve hatta mezunlardan olmak üzere her yaştan takımlar boy gösteriyor." diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'te yarışmacıların roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine 35 farklı alanda hünerlerini sergilediğini belirterek, bu yarışmalarda gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Her sene başarıları ödüllendirdiklerine ve gençleri teşvik ettiklerine işaret eden Varank, "Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlerimize 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlarımıza 5 milyon liranın üzerinde ödüller takdim edeceğiz." dedi.

TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının da katlanarak arttığını aktaran Varank, ilk sene 28 olan paydaş sayısının bu sene 74'e yükseldiğini, bu sayede festivali daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini bildirdi.

- "İHA'LARIMIZI TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA TAKİP EDİYOR"

Mustafa Varank, Türkiye'yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye; kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır, yerli ve milli teknolojilerle yoluna devam etmelidir. Vatandaşlarımız, ülkemizin İHA üretme sürecinin canlı şahitleridir. 10 senede, bu alanda nereden nereye geldiğimizi tüm dünya hayranlıkla takip ediyor. Parasıyla dahi bize satmadıkları İHA'lardan bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik."

Varank, bu başarıya; hayatını bu işe adayan, geceli gündüzlü çalışan gençlerle geldiklerini, hayal kurup daha sonra hayallerine ulaşmak için hayatını hangarlarda, atölyelerde, garajlarda, dağlarda geçiren gençlerle bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.

"Bugün nasıl ki dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyorsa yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak" diyen Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bilmiyorlar ki 2030'a kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber tarih yazacağız. Türkiye, gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak."

- "ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST ile birlikte gençlerin tekrar sahnelere çıktığını ifade ederek, "Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür. İnanıyorum ki buradaki gençlerimiz teknoloji ateşini tutuşturacak gençlerimizdir." dedi.

TEKNOFEST ile birlikte eylülü "teknoloji ayına" çevirdiklerini belirten Varank, "TEKNOFEST'i sadece ülkemiz sınırları içinde tutamayacağız. İnşallah bir sonraki TEKNOFEST'te can Azerbaycan'da da bir ayağımız olacak ve TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz . Bunu da siz değerli gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her bir paydaşımızla yapacağız." diye konuştu.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de TEKNOFEST'in paydaşlarını ve Türk gençlerini tebrik etti. Nabiyev, "Çünkü onların böyle güçlü bir devleti var, her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var." dedi.

Bakan Varank, açılış töreni öncesi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) festival alanındaki standını da ziyaret etti. TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.