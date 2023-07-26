İSTANBUL 39°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9542
  • EURO
    29,8642
  • ALTIN
    1708.56
  • BIST100
    6628.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Heyecanlandıran Atak-2 gelişmesi! Prof. Dr. Temel Kotil: Beklemiyorduk

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 'Atak-2'ye yurt dışından çok yoğun ilgi gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkeleri Atak-2 ile çok yoğun ilgileniyorlar. 1 ton 300 kilogram patlayıcı taşıyabilmesi üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 mm olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu. Biz onu beklemiyorduk.' dedi.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Heyecanlandıran Atak-2 gelişmesi! Prof. Dr. Temel Kotil: Beklemiyorduk
ABONE OL

IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen fuar çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii özgün olarak tesislerinde geliştirdiği platformlarını da ziyaretçilerle buluşturuyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda fuar ve stant hakkında bilgiler verildi.

Kotil basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevapladı. Soru cevap öncesi bir de açıklama yapan Kotil yerli savunma sanayi uçakları hakkında da bilgiler verdi. Kotil, Atak 2' nin ikinci uçuşunu da gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Atak- 2'ye yurt dışından çok yoğun ilgi gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkeleri Atak-2 ile çok yoğun ilgileniyorlar. 1 ton 300 kilogram patlayıcı taşıyabilmesi üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 mm olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu. Biz onu beklemiyorduk. Aslında kara kuvvetleri için yaptığımız bir helikopter bu. Bunun hemen bir türevi olan 10 tonluk genel Maksat-2 helikopterimiz var. Bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile bir kontrat imzaladık. Şu an 2026-2027 gibi teslim edebiliriz. 3 buçuk ton su taşıyor. Bu birbirleriyle alakalı 2 helikopter. Genel Maksat-2'de Gökbey'in kullanacağız. Gökbey'in uçuşları bitmek üzere bu yıl jandarmaya 3 tane bu yıl teslim ediyoruz" dedi.

  • Atak-2
  • Türk Havacılık Uzay Sanayii
  • uluslararası ilgi
  • Temel Kotil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.