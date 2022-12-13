Heyecanlandıran keşif: 21 bin yıl öncesine ait! Soyu milattan önce 50'lere dayanıyor

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ile Isparta Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mustafa Doğan, Doç. Dr. Çetin Şenkul sempozyumda sundukları 'Fosil Polen ve Arkeolojik Veriler Işığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Zeytin Tarımı: Buldan Yayla Gölü Çevresi Örneği' başlıklı bildiride, Buldan'da yapılan palinolojik (polen ve bitki kalıntıları) çalışmada 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandığını açıkladı.
Yayla Gölü'nden alınan karotlar üzerinde yapılan palinolojik çalışmada zeytin polenleri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Duman, "Buldan'da yer alan Yayla Gölü'nde yapılan palinolojik çalışmanın sonuçlarıyla Tripolis antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler uyumluluk göstermektedir. Yapılan değerlendirmede elde edilen 21 bin yıllık zeytin ve üzüm yüzde verisi içerisinde Roma İmparatorluk Dönemi'nde en yüksek değere ulaşıldı. Palinolojik bulgular bu dönemde yörenin en önemli antik kentlerinden biri olan ve hedef alan içerisinde yer alan Tripolis özelinde arkeolojik bulgularla ilişkilendirildiğinde ise ulaşılan zeytin ve üzüm verileri Anadolu'da yoğun arazi kullanımının ve bu ürünlerin tarımının yoğun olarak yapıldığını göstermektedir. Fosil polen çalışmalarına göre ulaşılan zeytin yüzde verileri Yayla Gölü çevresini, Anadolu'da en yüksek çıktığı alan yapmaktadır. Fosil polen bulguları, Tripolis antik kentin kurulması, büyümesi, zenginleşmesi, küçülmesi ve dağılması kronolojisiyle uyumluluk göstermektedir" dedi.