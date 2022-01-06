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Bilim-Teknoloji

Heyecanlandıran keşif! Şekliyle şaşırttı

Uzay aracı Mars'ta dev büyüklükte buz kütlesi keşfetti. Kızıl toprağın üzerindeki beyaz su buzunun oluşturduğu zıtlığı pudra şekeri serpilmiş bir pastaya benzediğini belirten Avrupa Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, 'Yoğun bir kırmızı pasta üzerine serpilmiş pudra şekeri gibi görünüyor. ESA/Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter'ın görüntülediği bu peyzaj, paslı kırmızı Mars toprağına karşı parlak beyaz su buzunun oluşturduğu zıt renkleri yakalıyor.' ifadelerini kullandı.

6 Ocak 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:18
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Son zamanlarda birçok ülke Mars'ı daha yakından gözlemlemek için uzay aracı gönderiyor.

Kızıl gezegene karşı olan merak duygusu tüm dünyayı harekete geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Mars'taki Valles Marineris isimli kanyonun altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin olduğunu tespit eden ExoMars Trace Gas Orbiter, şimdi de yüzeydeki su buzu kütlesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars yörüngesindeki uzay aracının kaydettiği görüntüyü paylaştı.

Uzaktan çekilen görüntüler, üzerine pudra şekeri dökülmüş pastaya benzetildi.

Fotoğrafta görülen volkanik krater, kızıl gezegenin kuzey kutbu yakınlarındaki Vastitas Borealis adlı ovasında yer alıyor.

ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Trace Gas Orbiter uydusu, 2016 yılında fırlatıldı.

Uzay ajansları, bu görevle Mars atmosferindeki metanı ve diğer gazları detaylı şekilde inceleyebiliyor.

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