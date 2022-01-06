Heyecanlandıran keşif! Şekliyle şaşırttı

6 Ocak 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:18

Son zamanlarda birçok ülke Mars'ı daha yakından gözlemlemek için uzay aracı gönderiyor.

Kızıl gezegene karşı olan merak duygusu tüm dünyayı harekete geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Mars'taki Valles Marineris isimli kanyonun altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin olduğunu tespit eden ExoMars Trace Gas Orbiter, şimdi de yüzeydeki su buzu kütlesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars yörüngesindeki uzay aracının kaydettiği görüntüyü paylaştı.

Uzaktan çekilen görüntüler, üzerine pudra şekeri dökülmüş pastaya benzetildi.

Fotoğrafta görülen volkanik krater, kızıl gezegenin kuzey kutbu yakınlarındaki Vastitas Borealis adlı ovasında yer alıyor.

ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Trace Gas Orbiter uydusu, 2016 yılında fırlatıldı.

Uzay ajansları, bu görevle Mars atmosferindeki metanı ve diğer gazları detaylı şekilde inceleyebiliyor.