Heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması: Dünyadan tek tek topluyoruz

27 Nisan 2021 Salı 08:10 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 08:31

F-35'lerin askıya alınmasının ardından TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Projesi'ne yoğunlaştı. 6 bin mühendisin görev yapması beklenen projenin ilk fazı için 1.3 milyar dolar kaynak ayrıldı. Üretim ise F-35'in gövdesinin yapıldığı tesiste olacak.

Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının ABD tarafından askıya alındığının açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği beşinci nesil yerli Milli Muharip Uçak (MMU) için süreç hızlandı. TUSAŞ'ın yoğunlaştığı proje için 6 bin mühendis görev yapacak. Üretim ise F-35 için orta gövdenin üretildiği tesiste yapılacak. Projenin Faz-1 çalışması için 1.3 milyar dolar ayrıldığını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Yerli uçağın maliyeti F-35'ten az olacak" dedi.

DÖNÜŞÜMÜZ YOK

CNN Türk'te yayınlanan programa katılan Kotil "ABD'nin F-35 kararı, benim de şirketimin de yükünü artırmıştır. Bizim dönüşümüz yok. F-35 benim gündemimde o kadar yok artık, benim gündemim Milli Muharip Uçak. Kesinlikle yapılmak zorunda. Zaten yapılmak zorundaydı, şimdi biraz daha 'karelendi, küplendi' önemi" açıklamasını yaptı.

MÜHENDİSLERE ÇAĞRI

Kotil "Şu an TUSAŞ'ta 4 bin mühendisimiz var. Mühendis sayımızı 10 bine çıkarmamız gerekiyor. Bu projeleri bitirmek için bizim gençlere ihtiyacımız var. Sadece MMU için 6 bin mühendise ihtiyacımız var" dedi. Kotil savunma sanayiine ilgi duyan genç mühendisleri TUSAŞ'a başvurmaya davet etti. Türkiye F-35'lere birçok parça üretirken TUSAŞ da uçağın en karmaşık yapısal bölümlerinden birisi olan orta gövdeyi ABD dışında üreten tek şirket konumunda bulunuyor.

ATAK'A UKRAYNA MOTORU

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, ABD'nin motor izni vermemesi gerekçesiyle Atak helikopterinin ihracatını gerçekleştiremediklerini söyledi. Kotil, Atak-2'nin motorları için Ukrayna ile sözleşme imzalandığını belirerek sorunu yeni Atak helikopterine Ukrayna motoru takarak aşacaklarını söyledi. Kotil, Kanada'nın İHA'lara uyguladığı ambargonun bir benzerini de elektronik harp özel görev uçakları için uyguladığını belirtti.

YILDA 100 ADET KAMİKAZE UÇAK

Kotil, Şimşek hedef uçak sisteminin bir kamikaze uçağa dönüştürüldüğünü açıkladı. Kotil "5 kg patlayıcı var üzerinde. İHA'dan atılınca yaklaşık 100-200 kilometre gidiyor. Yılda 100 adet üretebiliyoruz. Aksungur SİHA'ya 2 adet monte edilerek kullanılıyor" dedi. Kotil yüksek faydalı yük kapasiteli Aksungur İHA'dan ise 5 adet üretildiğini belirterek "Yıl sonuna kadar kuvvete teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Kotil "Aksungur'un bir sonrası Göksungur olacak. Göksungur, Aksungur SİHA'dan atılabilecek süpersonik seyir hızına sahip bir İHA sistemi olacak" dedi. Hafta sonu Aksungur SİHA'nın ilk atış denemesini 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 bombasıyla yaptığı duyurulmuştu.

HÜRKUŞ'UN İHRACATI BAŞLIYOR

Hafif taarruz uçağı Hürkuş için seri üretime geçildiğini söyleyen Temel Kotil, ihracat müjdesi verdi. Kotil "Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Kotil, TUSAŞ olarak temel hedeflerinin dünya havacılık ekosisteminde ilk 10'a girmek olduğunu söyledi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Proje'de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir.

İmzalanan Ana Sözleşme, Geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının geliştirilmesi, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılmasını amaçlamaktadır.Ana Sözleşme, SSM ile 05 Ağustos 2016 tarihi ile imzalanmış olup, başta Ana Yüklenici TUSAŞ olmak üzere, Proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte heyecanla çalışmalar artırılarak sürdürülmektedir. TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, Anlaşma Tutanağı 10 Mayıs 2017'de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki İşbirliği Anlaşması 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Ön tasarım aşaması sonunda ise Projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülmektedir.

TUSAŞ, Projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu, bakım ve idame bilgisini ve tecrübesini artırmaya yönelik tüm milli imkânlardan yararlanma yönünde azami gayret gösterecektir.