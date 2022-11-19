Arçelik'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı'na dahil olarak kurduğu "Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

İŞ BİRLİĞİYLE ÜLKENİN İNOVASYON EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYORUZ

Arçelik Çayırova Kampüsü'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Varank, özel sektör iş birliğiyle ülkenin inovasyon ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini, bu yıl içerisinde finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlara ev sahipliği yapan teknoloji geliştirme merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rekabetçi sektörler programı kapsamında, endüstriyel tasarım merkezlerinden Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisine birçok önemli araştırma altyapısının açılış heyecanına hep birlikte şahit olduklarını dile getiren Varank, "İşte bugün de bu zincirine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beyaz eşya sektörünün güçlü lokomotifi Arçelik'in TÜBİTAK destekli İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- 10 AYDA İŞLETMELERİN VE ÜNİVERSİTELERİN AR-GE PROJELERİNE YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL DESTEK

Bakan Varank, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin öneminden, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı gizli ve açık ambargolardan bahsederek, teknoloji üretmenin siyasi bağımsızlığı tam anlamıyla kazanmak manasına da geldiğini söyledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin ülkenin ekonomik anlamda ivme kazanmasına, rekabetçiliğe ve kalkınmaya sunduğu katkılara değinen Varank, bu nedenle iktidara geldiklerinde kritik teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacak teknoloji altyapılarına odaklandıklarını anlattı.

Varank, aradan geçen 20 yılda teknoloji ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettiklerini, özel sektörün ihtiyacı olan alanlarda yeni politikalar ve destek mekanizmaları kurguladıklarını, kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini kaydederek, teknopark sayısının 2'den 96'ya çıkardıklarını, 59 ilde yaygınlaştırdıkları teknoloji geliştirme bölgelerinde 44 bin 375 projeyi desteklediklerini, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin sayısının 17'ye ulaştığını bildirdi.

Sadece bu yılın 10 ayında işletmelerin ve üniversitelerin 8 binin üzerindeki AR-GE projesine 2 milyar liraya yakın destek sağladıklarını vurgulayan Varank, yüksek teknoloji ve sanayi yenilik ağları platformlarında geliştirilecek teknolojilere bu yıl 700 milyon lirayı aşkın destek verdiklerini bildirdi.

- "BU LABORATUVARLARDA 15 YIL SONRASININ VİZYONER PROJELERİNE İMZA ATACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK'ın özel sektöre yönelik desteklerinden bahsederek, Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı'nın temel araştırmaya zemin hazırlaması sebebiyle farklı bir mekanizma olduğunu söyledi.

Bu programla, alanında öncü ulusal ve uluslararası kuruluşların AR-GE laboratuvarı oluşturmaları için ciddi kaynak sağladıklarını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralarda da ilk anda ticarileşme kaygısı gütmeyen, daha riskli ve daha vizyoner araştırma projelerini desteklemeye çalışıyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum: Öncül AR-GE laboratuvarları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında küresel çekim merkezi olmasına da büyük katkı sağlıyor ve sağlayacak. İşte biz burada geleceğin teknolojilerine odaklandığımızda aslında çığır açıcı işlere imza atmış olacağız. Eminim ki buradaki arkadaşlarımız, AR-GE'de çalışan beyinlerimiz burada geliştirdikleri bir teknolojiyle diyelim ki buzdolabı endüstrisini kökten dönüştürecek bir işe imza atabilirler. Araştırmacılarımız bu kapasiteye sahip."

Varank, burada elde edilecek çıktıların, TÜBİTAK ya da diğer destek mekanizmalarının girdisi olarak ticari ürünlere evrileceğini kaydederek, bu laboratuvarlarda yapılacak bilimsel çalışmalarla, 10-15 yıl sonrasının vizyoner projelerine imza atılacağını bildirdi.

- "ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARININ SAYISI 6'YA ULAŞTI"

Bakan Varank, AVL, General Electric, Ericsson, TUSAŞ, Turkcell ve şimdi de Arçelik ile destekledikleri Öncül AR-GE Laboratuvarlarının sayısının 6'ya ulaştığını ifade ederek, söz konusu laboratuvarlara ilişkin bilgiler verdi.

Bugün açılan Arçelik Öncü AR-GE Laboratuvarı'nın yenilikçi ve sürdürülebilir polimerler, geri dönüşüm teknolojileri, ileri yalıtım teknolojileri, ileri yüzey teknolojileri ve fonksiyonel kaplamalar, ileri filtrasyon teknolojileri ve ileri hijyen sağlama teknolojileri konularında çalışmalar yapılacağını anlatan Varank, şu bilgileri verdi:

"Burada biyoesaslı alev geciktiriciler, organik elyaf, kimyasal geri dönüştürülmüş polimerler, çevreci poliüretan, aerojel formülleri, çeliklerin sararmasını önleyecek kaplamalar geliştirilecek. Karbondioksit yakalayan, uçucu bileşikleri, alerjenleri, virüs, bakteri ve polenleri filtre edecek çalışmalar hayata geçirilecek. Bu sayede daha çevreci, daha rekabetçi ve ilkleri içeren ürünler pazara sunulacak. Buradaki hedef 5 yılın sonunda en az 50 uluslararası patent başvurusu yapmak. Arkadaşlarımızın bunu başaracağına yürekten inanıyorum, bunda en ufak bir şüphem yok."

- ARÇELİK'E BİRLİKTE MİKROÇİP YATIRIMI ÇAĞRISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'de taş üstüne taş koyan bütün müteşebbislerin yanında olduklarını, bu manada Arçelik'in de altyapılardan insan kaynağına ve araştırma projelerine kadar destekledikleri şirketlerin başında geldiğini söyledi.

Son olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında Arçelik'in 10 milyona yakın inverter kompresör üretimi için destek kararı aldıklarını dile getiren Varank, "Arçelik'in bu noktada ilk başvurusu bu rakamın 6'da biri, yani 1,5 milyon inverter kompresör üretmek içindi. Değerlendirme komitemiz, inverter kompresörlerin daha yüksek pazar potansiyeline sahip olduğu gerekçesiyle revize istedi. Ciddi pazarlıklar yaptık. Şu anda 10 milyon rakamına kadar geldiler ve ne kadar doğru bir iş yaptıklarını kendileri de görüyor, ben de görüyorum." şeklinde konuştu.

"Arçelik ile ilgili bir çağrıyı da tekrar bu kürsüden yapmak istiyorum" diyen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnverter komprosörler ne kadar önemli ve değerli ise aynı derecede önemli ve değerli bir yatırımın da aslında Türkiye'de yapılması gerekiyor. Nedir bunlar? Mikroçipler. Arçelik'in ne kadar çip tükettiğini biliyorum. Arçelik'in yanında otomotiv endüstrisinde Koç Grubu'nun ne kadar çip tükettiğini biliyorum. Bence bir çip yatırımı yapmak Arçelik'e yakışır. Gelin beraber çalışalım, biz verebileceğimiz desteği verelim. Çip yatırımını Arçelik ile beraber ülkemize kazandıralım. Biliyorsunuz çiplerde iki önemli husus var. Bir tanesi tasarım tarafı. Burada insan kabiliyetlerinizi çok geliştirmeniz gerekiyor. Türkiye'de bu altyapı var ama aynı zamanda üretim tarafında da kabiliyetlerinizin olmasının ne kadar stratejik olduğunu bu dönemde gördük. Arçelik'e tekrar söylüyorum: Bu yatırım yakışır. Gayet de fizibil olur. Zaten her şey maksimum kar etmek düşüncesiyle de yapmamak lazım. İnşallah bu çip yatırımını beraber yapalım."