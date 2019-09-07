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Hindistan, Ay'a iniş esnasında Chandrayaan 2 uzay aracı ile bağlantıyı kaybetti

Hindistan’ın ikinci ay görevi kapsamında fırlatılan Chandrayaan 2 uzay aracı, Ay'a iniş esnasında yüzeye 2 kilometre kala başarısız oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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22 Temmuz 2019’da Türkiye Saati ile 12:13’te fırlatılan Hindistan’ın Chandrayaan 2 uzay aracı, geçtiğimiz Salı günü (20 Ağustos) en zorlu manevralardan birini gerçekleştirerek Ay’ın yörüngesine girmişti.  6 Eylül akşamı başlatılan yumuşak iniş görevi esnasında Ay yüzeyine 2 kilometre kala araçla olan bağlantı kesildi ve iniş başarılı olamadı.
 
 
TAMAMEN BAŞARISIZ BİR GÖREV DEĞİL
 
ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2’yi Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyordu. Bunlardan biri, Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı. Bu araç Ay yörüngesine geçtiğimiz hafta başarıyla girdi ve yaklaşık bir yıl boyunca yörüngede bilimsel araştırmalara devem edecek, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, bir diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Bunlar ile iniş esnasında bağlantı kesildi.
 
HİNDİSTAN, İLK AY MACERASINI 2008’DE YAŞAMIŞTI
 
ISRO’nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde magnezyum, alüminyum, silikon, demir, radon, uranyum ve toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.
 
İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.
 
ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.
 
CHANDRAYAAN-2’NİN GÖREVİ
 
ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2’yi Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay’da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2’nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.
 
INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU
 
Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.
 
AY’A İNEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLMAK İSTEMİŞTİ
 
Hindistan, Ay’a uzay aracı indirerek Rusya, ABD ve Çin’den sonra dördüncü ülke olmayı hedeflemişiti. Ancak bu başarısız inişten sonra hedefini bir sonraki Ay programlarına bıraktı.

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