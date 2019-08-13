O ülkeden deniz kuvvetlerine 'süpersonik füze' takviyesi

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hindistan, Deniz Kuvvetleri için BrahMos süpersonik füzelerini satın aldığını açıkladı

Hindistan Savunma Bakanlığı, askeri güçleri için BrahMos süpersonik kara füzelerinin iki adet yeni nesil geniz mobil kıyı bataryasını satın aldığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan Savunma Bakanlığı (MoD), Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen BrahMos süpersonik seyir füzelerinin iki adet Yeni Nesil Deniz Mobil Kıyı Bataryası'nı (NGMMCB) satın aldığını açıkladı.
 
Hindistan medyasında yer alan habere göre, onayın 8 Ağustos'ta MoD tarafından verildiği, bataryalara süpersonik BrahMos yüzeyden yüzeye seyir füzesi takılacağı ve sahil boyunca konuşlandırılacağı bildirildi.
 
Alınacak kara merkezli BrahMos füzeleri, karatabanlı bir mobil otonom fırlatıcıdan çıkan gemi karşıtı bir füze olacak ve böylece deniz ve ordu varyantlarının bir melezi olacak. Füzeler, Tata Advanced Systems'in yan kuruluşu Tata Nova ile işbirliği içinde Danimarka'nın Terma'sından edinilen ve Hindistan'da inşa edilen Scanter radarlarının girdilerini hedef alacak.
 
Bu radarların, aynı anda birden fazla hava ve yüzey hedefini 170 kilometreye kadar izleyebileceği bildirildi.
 
SES HIZININ ÜÇ KATINA ÇIKABİLİYOR
 
Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesi, olası rakiplerini çok geride bırakıyor, aynı zamanda tasarımcılar, füzeyi daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
1998’de kurulan BrahMos Aerospace şirketinin yüzde 50,5 hissesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı’na, yüzde 49,5’i ise Rus bilim-üretim şirketi Maşinostroenie’ye ait. Merkez ofisi Hindistan’da bulunan şirketin uzun süreyi kapsayan sipariş portföyü bulunuyor.
 
BrahMos Aerospace ürünleri hem Hindistan’da, hem de Rusya’da gerçekleşiyor. Üretim zincirinde her iki ülkeden onlarca şirket yer alıyor. Füzede Avrupa Birliği’nde üretilen parçaların kullanılmıyor olması da önemli bir husus. Şirket bünyesinde oluşturulan kalite sisteminde işveren, geliştirme sürecinin başlangıcından test işlemlerinin sonuna kadar projeyi takip edebiliyor.

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tam 8,5 milyon yıllık! Bulunduğu yerden özenle çıkarıldı

Tam 8,5 milyon yıllık! Bulunduğu yerden özenle çıkarıldı

Marmara Adası yangınıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Marmara Adası yangınıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Erzincan'da operasyon sürüyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzincan'da operasyon sürüyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ne kadın dinlediler, ne çocuk... 12 kişi yaralandı

Ne kadın dinlediler, ne çocuk... 12 kişi yaralandı

O ülkeden deniz kuvvetlerine 'süpersonik füze' takviyesi

O ülkeden deniz kuvvetlerine 'süpersonik füze' takviyesi

Köpeğin yaladığı kadın uzuvlarını kaybetti

Köpeğin yaladığı kadın uzuvlarını kaybetti

Bu yıl ilk kez uygulanacak! Gurbetçiler rahat edecek

Bu yıl ilk kez uygulanacak! Gurbetçiler rahat edecek

Trump Yeşil Kart sistemini değiştirdi! Artık daha da zorlaşacak

Trump Yeşil Kart sistemini değiştirdi! Artık daha da zorlaşacak
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Gerçek bir Roma evi! Ziyaretçilerini bekliyor

Gerçek bir Roma evi! Ziyaretçilerini bekliyor

İlk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı... 5 bin yıllık

İlk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı... 5 bin yıllık

Saf su nedir? İçilir mi?

Saf su nedir? İçilir mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019