Hindistan İsrail'den 50 Heron İHA satın alıyor
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Hindistan Savunma Bakanlığı ile 50 Heron insansız hava aracının (İHA) 500 milyon ABD Doları'na satılması konusunda anlaştı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Stratejik ve taktiksel görevler gerçekleştirebilen orta irtifa uzun ömürlü bir drone olan Heron, 470 kilograma kadar yük taşıyabilir, 45 saatten fazla havada kalabilir, 35.000 feet (12 km) yüksekliğe ulaşabilir. Uçağın toplam uzunluğu 8.5 metre olan İHA sahip 16.6 metre kanat uzunluğuna sahip.
Heron, İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki keşif ve istihbarat toplanmasında kullanan en operasyonel silah sistemlerinden biridir.
Geçtiğimiz Haziran ayında İsrail, geliştirilmiş Heron-TP modelinden 7 adet Alman ordusuna kiralamak için 600 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.
Geçtiğimiz yıl ise Yunanistan, 35,5 milyon avroluk bir anlaşma kapsamında İsrail'den yedi adet Heron orta irtifa, uzun havada kalışlı (MALE) insansız hava aracı (İHA) kiralayacağnı açıklamıştı.
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