İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3047
  • 6,0292
  • 225.739
  • 104.670
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hindistan, Pakistan saldırısında ilk defa kendi AWACS'ını kullandı

Hindistan bugün Pakistan'a düzenlediği hava saldırısında bir Embraer uçağı üzerine kurulu Yerli Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemini (AEWACS) kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından yapılan açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampı yok ettiğini, saldırıda 12 adet Dassault Mirage 2000 avcı uçağının, İsrail'den alınan Heron İHA'ların ve üzerinde Hint yapımı Yerli Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi bulunan Embraer EMB-145 AWACS uçağının kullanıldığını bildirdi.
 
Embraer AWACS'ın, IAF'ın düşman Hava Savunma sistemlerinde gözetleme yapmasına yardımcı olmak için ve IAF'ın saldırıda kullandığı Mirage uçaklarını tehdit edebilecek Pakistan savaş uçaklarını izlemek için kullandığı bildirildi.
 
HİNDİSTAN AWACS'ININ ÖZELLİKLERİ
 
Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AEW & C) Sistemi, Hindistan'ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ve Hava Uçuş Sistemleri Merkezi (CABS) tarafından geliştirilmiştir. Genel olarak “gökyüzündeki göz” olarak da adlandırılan DRDO NETRA AEW & CS sistemi olarak da adlandırılır. Sistem, yaklaşık 300 milyon ABD doları karşılığında satın alınan Embraer EMB-145 uçağına monte edilmiştir.
 
HİNDİSTAN İSRAİL'DEN 50 HERON İHA DAHA ALIYOR
 
Hafta başında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Hindistan Savunma Bakanlığı ile 50 Heron insansız hava aracının (İHA) 500 milyon ABD Doları'na satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.
 
Stratejik ve taktiksel görevler gerçekleştirebilen orta irtifa uzun ömürlü bir drone olan Heron, 470 kilograma kadar yük taşıyabilir, 45 saatten fazla havada kalabilir, 35.000 feet (12 km) yüksekliğe ulaşabilir. Uçağın toplam uzunluğu 8.5 metre olan İHA,16.6 metre kanat uzunluğuna sahip.

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Giresun'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Giresun'da konuşuyor

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Çavuşoğlu'dan AB'ye sert tepki: Çifte standart, ikiyüzlülük!

Çavuşoğlu'dan AB'ye sert tepki: Çifte standart, ikiyüzlülük!

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Sanatçılardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Sanatçılardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi

Rusya'dan önemli açıklama: Yörüngesi yükseltildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019