Hindistan, Pakistan saldırısında ilk defa kendi AWACS'ını kullandı

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından yapılan açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampı yok ettiğini, saldırıda 12 adet Dassault Mirage 2000 avcı uçağının, İsrail'den alınan Heron İHA'ların ve üzerinde Hint yapımı Yerli Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi bulunan Embraer EMB-145 AWACS uçağının kullanıldığını bildirdi.

Embraer AWACS'ın, IAF'ın düşman Hava Savunma sistemlerinde gözetleme yapmasına yardımcı olmak için ve IAF'ın saldırıda kullandığı Mirage uçaklarını tehdit edebilecek Pakistan savaş uçaklarını izlemek için kullandığı bildirildi.

HİNDİSTAN AWACS'ININ ÖZELLİKLERİ

Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AEW & C) Sistemi, Hindistan'ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ve Hava Uçuş Sistemleri Merkezi (CABS) tarafından geliştirilmiştir. Genel olarak “gökyüzündeki göz” olarak da adlandırılan DRDO NETRA AEW & CS sistemi olarak da adlandırılır. Sistem, yaklaşık 300 milyon ABD doları karşılığında satın alınan Embraer EMB-145 uçağına monte edilmiştir.

HİNDİSTAN İSRAİL'DEN 50 HERON İHA DAHA ALIYOR

Hafta başında İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), Hindistan Savunma Bakanlığı ile 50 Heron insansız hava aracının (İHA) 500 milyon ABD Doları'na satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Stratejik ve taktiksel görevler gerçekleştirebilen orta irtifa uzun ömürlü bir drone olan Heron, 470 kilograma kadar yük taşıyabilir, 45 saatten fazla havada kalabilir, 35.000 feet (12 km) yüksekliğe ulaşabilir. Uçağın toplam uzunluğu 8.5 metre olan İHA,16.6 metre kanat uzunluğuna sahip.