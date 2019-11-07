23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,746
  • 6,3743
  • 275.785
  • 102423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Hindistan S-400'ler için 850 milyon dolarlık ödeme yaptı

Hindistan’ın Rusya ile yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık ödeme yaptığı belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya geldi. Rus basını, iki ülkenin savunma bakanlarının gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan’ın S-400 hava savunma sistemleri için 850 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını ve Rusya’dan S-400’lerin teslimatının hızlandırmasını talep ettiğini yazdı.
 
Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, heyetler arası görüşmelerde Şoygu ve Singh’in Hindistan ile Rusya arasındaki ortak tatbikatların yani sıra askeri ilişkileri ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, S-400’ler ile ilgili görüşme yapılıp yapılmadığı, Hindistan’ın ödeme yapıp yapmadığı gibi konularla ilgili bilgi verilmedi. Rus basını ise iddialarını askeri kaynaklara dayandırdı.
 
Hindistan ile Rusya arasında Ekim 2018’de 5 adet S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili 5.43 milyar dolarlık protokol imzalanmıştı.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019