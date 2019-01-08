Hindistan sınırlarına lazer çit sistemi kurdu

Hindistan Delhi merkezli Lazer Bilim ve Teknoloji Merkezi (LASTEC) tarafından geliştirilen 40 adet lazer çit, sınırın özellikle hassas bölgelerine yerleştirildi.

Hindistan basınında yer alan bilgiye göre yaklaşık üç metre yüksekliğinde sütunlardan oluşan lazer çit, görünmez bir bariyer oluşturan bir sinyal cihazı olarak işlev görüyor.

Konu hakkında bilgi veren ismi açıklanmayan bir yetkili, "Sınır boyunca elektrikli lazer çitlerimiz var ama düşmanlarımız çok akıllı, Hindistan'a kaçak giriş yapmak isteyenler bu çite karşı bir kimyasal geliştirdiler ve bu spreyi sıkıp sistemi etkisiz hale getiriyorlar." dedi.

Lazer çit üniteleri, Lovely Professional Üniversitesindeki Hint Bilim Kongresi tarafından düzenlenen beş günlük bir sergi sırasında ilk kez gösterildi. LASTEC uzmanları, hem gündüz hem de gece video kaydeden ek birimlerin geliştirilmekte olduğunu açıkladı.