Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) bugün Türkiye saati ile 06:58'de Satish Dhawan Uzay Merkezinden (SDSC) Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) roketi ile Cartosat-3 yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunu ve 13 ticari küp uyduyu başarıyla yörüngesine gönderdi.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme özelliğine sahip üçüncü nesil bir gözlem uydusu olan Cartosat-3 uydusu, 1,625 kilogram ağırlığında ve pankromatik, multispektral ve kızılötesi görüntüleyicilere sahip. Pankromatik kamera sayesinde uydu, Dünya yüzeyini 25 santimetreye (9.8 inç) kadar çözünürlüklerde görüntüleyebilir, multispektral yük ile ise dört bantta, bir metreye (3.3 fit) kadar çözünürlükte çalışır.

Uydu, Dünya üzerinde yaklaşık 509 kilometre dairesel bir güneş eşzamanlı kutup yörüngesinde çalışacak.

İlk Cartosat uydusu, 1988'de bir Sovyet Vostok-2M roketi ile fırlatılan ilk Hint Uzaktan Algılama uydu programıyla başladı. 1990'ların sonunda Oceansat, Resourcesat ve Cartosat serisi fırlatıldı. İlk Cartosat serisi uydu ise 5 Mayıs 2005’te Cartosat-1 oldu. Bu uydunun pankromatik görüntüleme yükü 2,5 metre (8,2 fit) çözünürlüğe sahipti.

Ocak 2007’deki Cartosat-2’nin piyasaya sürülmesi ile görüntüleme çözünürlüğü bir metreye (3,3 fit) yükseltildi. Cartosat-2, öncelikle askeri keşif için kullanılacağına inanılan Cartosat-2A ila 2F olarak adlandırılan altı uzay aracı takip etti. 2A ve 2B uyduları Nisan 2008 ve Temmuz 2010'da konuşlandırıldı, son dört uydu 2016 ve 2018 yılları arasında fırlatıldı ve uyduların sayısı artırıldı.

ABD'YE AİT 13 UYDU DAHA YÖRÜNGESİNE GÖNERİLDİ

PSLV roketi Cartosat-3 yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunun yanında 13 küp uyduyu da yörüngesine başarıyla gönderdi. Bunlardan 10'u Amerikan şirketi Planet Labs'a ait Flock-4p yer gözlem uyduları, 3'ü ise yine Amerikan şirketi Analytical Space Incorporated ve MITRE Corporation'a ait Amerikalı operatörler için kullanılacak üç üniteli bir küp uyduyu yörüngesine gönderdi.

HİNDİSTAN'IN EN BAŞARILI ROKETİ

PSLV, Hindistan'ın üçüncü nesil fırlatma aracıdır. Sıvı yakıt kullanan ilk Hint fırlatma aracıdır. Ekim 1994’deki ilk başarılı fırlatma işleminden sonra, PSLV, Haziran 2017’ye kadar birbirini takip eden 39 başarılı fırlatma görevini yerine getirerek Hindistan’ın güvenilir ve çok yönlü fırlatma aracı oldu.

PSLV ayrıca, 2008'de Chandrayaan-1 ve 2013'te Mars Orbiter Uzay Gemisi olmak üzere iki uzay aracını başarıyla fırlattı. Chandrayaan-1 Ay'a, Mars Orbiter ise başarıyla Mars'a gitti.