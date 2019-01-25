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Hindistan uzun menzilli karadan havaya füze sistemini test etti

Hindistan, Barak uzun menzilli karadan havaya füze sistemini savaş gemisinden başarıyla test ettiğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, "INS Chennai isimli savaş gemisinden, uzun menzilli karadan havaya füze sistemi (LRSAM) olan Barak-8 bugün düşük irtifada uçan bir hava hedefine karşı başarıyla test edildi." denildi.
 
Füze, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ve Hindistan donanması için İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından ortaklaşa tasarlanıp geliştirilen Barak-8, Hindistanlı savunma firması Bharat Electronics Limited (BEL) ve İsrailli savunma teknolojisi firması Rafael tarafından üretildi.
 
Barak-8; uçaklar, helikopterler, gemi karşıtı füzeler, İHA'lar, balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş jetleri dahil olmak üzere her türlü hava tehdidine karşı savunma amacıyla tasarlanmış olup sistemin hem deniz hem de kara temelli versiyonları mevcuttur. Füze sisteminin menzili 70-100 kilometredir. Füze, azami Mach 2 (yaklaşık ses hızının 2 katı) hızına sahip bulunuyor.

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