Hindistan, yeni tanksavar füzesini test etti

Hindistan, helikopterden atılan bir tanksavar füzesi olan Helina’yı Cuma günü doğu Hindistan’daki Odisha eyaleti sahilinden ateşlediğini ve başarlı bir test atışı geçekleştirdiğini açıkladı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Helina tanksavar füzesi, deneme sırasında fırlatma platformundan sorunsuz bir şekilde serbest bırakıldı, ardından füze hedefi hedefi takip etti ve başarıyla vurdu. Uçuş testinin tüm parametreleri telemetri istasyonları, izleme sistemleri ve Ordu tarafından havalanan helikopterler tarafından izlendi." denildi.

Helina Füzesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilmiş olup, 7-8 kilomertrelik bir isabet menzili bulunmakta. Füzede ayrıca, kilitleme modunda çalışan bir kızılötesi görüntüleme sensörü (IIR) özelliği de bulunuyor.