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Bilim-Teknoloji

Hindistan'da yapay zekaya 1 milyar dolar yatırım

Hindistan'da bilişim teknolojisi alanında faaliyet gösteren Wipro adlı şirket, 250 bin çalışanını yapay zeka alanında eğitmek ve yapay zekayı ürün sunumlarına entegre etmek için 1 milyar dolar harcamayı planlıyor.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Hindistan'da yapay zekaya 1 milyar dolar yatırım
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Bloomberg'in haberine göre, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve iş süreçleri hizmetleri sunan çok uluslu dış kaynak sağlayıcısı Wipro, yapay zeka eğitimi ve uygulamalarına ciddi yatırım yapma kararı aldı.

Şirket, 1 milyar dolar değerindeki harcamaların 3 yıl boyunca bulut, veri analizi, danışmanlık ve mühendislik bölümlerinde çalışan 30 bin kişiyi bir araya getirecek.

Çalışanların yapay zeka alanında geliştireceği teknolojiler, şirket içi işlemleri ve müşterilere sunulan çözümleri kapsayacak.

Wipro Üst Yöneticisi Thierry Delaporte, "Üreten yapay zekanın doğuşuyla tüm sektörlerde kayda değer ilerleme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Wipro, üreten yapay zeka üzerine uzmanlaşan genç firmalar dahil ileri teknoloji start-up şirketlerine yatırımlarının ivmesini artıracağını duyurdu.

- YAPAY ZEKANIN YAYGINLAŞMASI

Küresel çapta firmalar, OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotunun kullanıma açılmasının ardından çağa ayak uydurmak için yapay zeka teknolojilerini bünyesine dahil etmeye çabalıyor.

Hindistan'ın en büyük bilişim teknolojileri şirketi Tata Consultancy Services, 25 bin mühendisine yapay zeka eğitimi vereceğini bildirmişti.

  • Wipro
  • yapay zeka eğitimi
  • bilişim teknolojisi

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