Hindistan Hava Kuvvetlerinin (IAF) Amerika Birleşik Devletleri'nden 22 Apache helikopteri satın alma anlaşmasının ardından, 4 adet AH-64E Apache'nin bulunduğu ilk filo Ghaziabad'da bulunan Hindon Hava Üssüne ulaştı.

1.4 milyar dolar tutarındaki Apache helikopteri satın alma anlaşması, Eylül 2015'te imzalanmış ve 22 Apache helikopterinin Hint Ordusu Boeing tarafından üretilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca IAF, taarruz helikopteri genel gerekliğinin önümüzdeki on yılda 50 helikoptere çıkabileceğini de açıkladı.