Hint eğitim jetleri düşük motorla donatılmış

Savunma Hesapları Genel Komutanlığı (CGDA) denetleme raporlarına ulaşan Hindustan Times'a göre Birleşik Krallık’tan tedarik edilen Hawk uçaklarının nihai montajı ülkede tamamlanan modelleri ciddi inceleme altında.

Hindistan 2004 yılında BAE firmasından Hava Kuvvetleri için 123 adet ve Deniz Kuvvetleri için 17 adet Hawk - mk106 satın aldı. Bu 123 jetin 28 tanesi uçabilir olarak satın alındı. Geri kalan 116'sının nihai montajı ise devlete ait Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tesislerinde tamamlandı. Burada teknoloji transferi ile üretilen motorlar kullanıldı.

Anlaşmanın toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolardı. Hava araçları Mart 2004'ten itibaren üç aşamada sipariş edildi.

Sorun, denetime göre Hindistan'da nihai montajla üretilen uçaklarla ilgili.

Raporda, düşük motorun yanı sıra “uçakta çok sayıda ikinci el bileşen ve parça bulunduğu” belirtildi.

Ve soruşturma, Hindistan'ın kullanmasını özellikle yasaklasa da, arabuluculuğun karıştığını gösteriyor.

Denetimde, 5 milyar Hint Rupi (yaklaşık 360 milyon TL) değerinde yasadışı komisyon tahmin edildi.

Denetim raporunda, “Bulgularımızda, ödenen komisyon ile motor kalitesinin, uçak kalitesini etkilemiş olan ödemeler arasında bir bağlantı olduğu açıkça ortaya çıkıyor” ifadesi yer aldı.

Birleşik Krallık firması Rolls-Royce, 2017 yılında görülen bir dava sonucunda Hİndistan'da yasak olmasına rağmen aracı kullandığını kabul etmişti. Hawk Uçaklarında Rolls Royce Adour MK 871 Turbofan motor kullanılıyor.

(C4Defence)