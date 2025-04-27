TÜRKSAT, denizcilikte güvenliği ve izleme kabiliyetini en üst seviyeye taşıyan Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi ile Türkiye ve dünya denizlerinin güvenliğini sağlıyor.

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamada, LRIT Sistemi'nin 1000 deniz miline kadar kapsama alanı sunarak, limanlara gelen gemileri anlık olarak takip ettiği bildirildi.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin konum, kimlik ve zaman bilgilerini, sistemin anlık olarak bildirdiği belirtilen açıklamada, "Deniz ticaretinin kritik rol oynadığı küresel ekonomide, gemi trafiğinin doğru yönetilmesi büyük önem taşırken, TÜRKSAT'ın tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT Sistemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin deniz güvenliğini artırıyor. Bu sayede deniz kazalarının önlenmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve deniz kirliliğiyle mücadelede büyük bir avantaj sağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Sistemin, denizcilik sektörünün ana omurgası haline geldiğine işaret edilen açıklamada, LRIT'ın hizmete alındığı ilk günden bu yana denizlerde güvenliği sağladığı ve limanlardaki trafiği rahatlattığı aktarıldı.

"GEMİ HAREKETLERİ TABLET İLE İZLENEBİLİYOR"

Türkiye'nin denizcilik sistemini her yönden daha güvenilir altyapıya kavuşturan sistemle, izleme uygulamalarının mobil ve tablet üzerinden de yapılabildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistemle, denizcilikle ilgili tüm bilgiler tek ağ üzerinde toplanırken, gemilerin yanaşma ve yüklerine yönelik bilgilendirme de limanlara ulaşmadan yapılabiliyor. Stratejik olarak da önemli olan deniz trafiğinde milli yazılım ve donanım dönemine geçişi sağlayan sistem ile Türk arama kurtarma sahası içinde seyir yapan gemiler, anlık olarak izlenebiliyor. Sistem kıyılarımızda ve hatta uluslararası sularda seyahat eden tüm gemilerin seyrüsefer, yolcu, kargo ve diğer ticari bilgileri takip edilebiliyor. Ayrıca sistem ile deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları da yapılırken, arama kurtarma operasyonları da yürütülebiliyor."

TÜRKSAT'ın, yenilenen altyapısıyla LRIT sisteminin siber güvenliğinin de en üst seviyeye taşıdığının altı çizilen açıklamada, sistemin güncellenen yazılım ve donanım yapısı sayesinde siber tehditlere karşı daha dayanıklı hale geldiği, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilen Türkiye veri merkezi denetim sürecinden de tam not aldığı vurgulandı.